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Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T11:02
2025-05-13T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следкома по Крыму и Севастополю.Авария произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов.По информации прокуратуры, среди пассажиров автобуса были шесть несовершеннолетних. Никто не пострадал. Руководитель республиканского главка Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия водителя, прохождение им предрейсового осмотра и техническое состояние транспортного средства. Ход дела на контроле прокуратуры Республики Крым.Ранее во вторник правоохранители сообщили еще об одном смертельном ДТП в Крыму. В Джанкойском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них в результате аварии получил смертельные травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, красногвардейский район, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший

В Крыму рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в смертельное ДТП

11:02 13.05.2025 (обновлено: 11:07 13.05.2025)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Крыму столкнулись пассажирский автобус и грузовик
В Крыму столкнулись пассажирский автобус и грузовик
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следкома по Крыму и Севастополю.
Авария произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов.
"Установлено, что водитель автобуса маршрутом Луганск – Симферополь, в котором находилось 16 пассажиров, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым фургоном. В результате происшествия водитель грузовика скончался в больнице", - проинформировали в СК.
По информации прокуратуры, среди пассажиров автобуса были шесть несовершеннолетних. Никто не пострадал.
Руководитель республиканского главка Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия водителя, прохождение им предрейсового осмотра и техническое состояние транспортного средства. Ход дела на контроле прокуратуры Республики Крым.
Ранее во вторник правоохранители сообщили еще об одном смертельном ДТП в Крыму. В Джанкойском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них в результате аварии получил смертельные травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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