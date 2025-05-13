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Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший

Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший

Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T11:02

2025-05-13T11:02

2025-05-13T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следкома по Крыму и Севастополю.Авария произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов.По информации прокуратуры, среди пассажиров автобуса были шесть несовершеннолетних. Никто не пострадал. Руководитель республиканского главка Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия водителя, прохождение им предрейсового осмотра и техническое состояние транспортного средства. Ход дела на контроле прокуратуры Республики Крым.Ранее во вторник правоохранители сообщили еще об одном смертельном ДТП в Крыму. В Джанкойском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них в результате аварии получил смертельные травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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