Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
В Крыму рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в смертельное ДТП
11:02 13.05.2025 (обновлено: 11:07 13.05.2025)
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Крыму столкнулись пассажирский автобус и грузовик
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии в с участием рейсового автобуса и грузового фургона в Крыму, по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следкома по Крыму и Севастополю.
Авария произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов.
"Установлено, что водитель автобуса маршрутом Луганск – Симферополь, в котором находилось 16 пассажиров, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым фургоном. В результате происшествия водитель грузовика скончался в больнице", - проинформировали в СК.
По информации прокуратуры, среди пассажиров автобуса были шесть несовершеннолетних. Никто не пострадал.
Руководитель республиканского главка Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия водителя, прохождение им предрейсового осмотра и техническое состояние транспортного средства. Ход дела на контроле прокуратуры Республики Крым.
Ранее во вторник правоохранители сообщили еще об одном смертельном ДТП в Крыму. В Джанкойском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них в результате аварии получил смертельные травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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