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Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T13:07
2025-05-13T13:07
2025-05-13T13:12
владимир путин (политик)
россия
правительство россии
памятники
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Украины. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.Доклад должен быть предоставлен до 20 сентября 2025 года, далее – ежегодно. Установить факты утраты и разрушений объектов культурного наследия, обеспечить формирование архивной и документальной хроники и довести соответствующие факты до сведения международной общественности поручено кабмину совместно с МВД, МИД, Генпрокуратурой и другими ведомствами.Правительству также предстоит выработать механизмы отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских, и продумать механизм по направлению 20% средств, выделяемых государством на кинематографию, на финансирование анимационных фильмов.Кроме того, президент поручил сформировать перечень из ста лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в школах, представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев до 2030-го, разработать предложения о передаче Минкультуры функции по реализации госполитики в сфере литературной и издательской деятельности.Правительству Москвы совместно с Минкультуры и другими ведомствами поручено создать в столице театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.Президент России Владимир Путин ранее отмечал необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской областиВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХВСУ атаковали храм в Белгородской области
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владимир путин (политик), россия, правительство россии, памятники, новости
Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
Путин поручил восстановить памятники на пострадавших от обстрелов ВСУ территориях
13:07 13.05.2025 (обновлено: 13:12 13.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Украины. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и иных объектов культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", - сказано в документе.
Доклад должен быть предоставлен до 20 сентября 2025 года, далее – ежегодно. Установить факты утраты и разрушений объектов культурного наследия, обеспечить формирование архивной и документальной хроники и довести соответствующие факты до сведения международной общественности поручено кабмину совместно с МВД, МИД, Генпрокуратурой и другими ведомствами.
Правительству также предстоит выработать механизмы отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских, и продумать механизм по направлению 20% средств, выделяемых государством на кинематографию, на финансирование анимационных фильмов.
Кроме того, президент поручил сформировать перечень из ста лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в школах, представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев до 2030-го, разработать предложения о передаче Минкультуры функции по реализации госполитики в сфере литературной и издательской деятельности.
Правительству Москвы совместно с Минкультуры и другими ведомствами поручено создать в столице театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму.
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