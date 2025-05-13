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Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт
Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт
На 17 лет за решетку отправится россиянин за пособничество в теракте, который произошел в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:06
2025-05-13T11:58
херсонская область
южный окружной военный суд
приговор
теракт
правосудие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На 17 лет за решетку отправится россиянин за пособничество в теракте, который произошел в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Установлено, что летом 2022 года преступная группировка замыслила подрыв машины начальника УСИН по Херсонской области. Подсудимый поддержал идею и согласился помочь своим пособникам.Осужденный отвез своего подельника на одну из улиц Херсона, где тот реализовал преступную задумку – подорвал автомобиль начальника УСИН.Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 300 000 рублей.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВООправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годамТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, южный окружной военный суд, приговор, теракт, правосудие, новости
Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт

Россиянина осудили на 17 лет за пособничество в теракте в Херсонской области

12:06 13.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На 17 лет за решетку отправится россиянин за пособничество в теракте, который произошел в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Установлено, что летом 2022 года преступная группировка замыслила подрыв машины начальника УСИН по Херсонской области. Подсудимый поддержал идею и согласился помочь своим пособникам.
Осужденный отвез своего подельника на одну из улиц Херсона, где тот реализовал преступную задумку – подорвал автомобиль начальника УСИН.
"В результате взрыва потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, а также угрозе гибели были подвергнуты другие граждане. После взрыва осужденный вернулся за участником преступного сговора, который пострадал при подрыве, отвез его в безопасное место и оказал ему медицинскую помощь", – сказано в сообщении суда.
Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 300 000 рублей.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.
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Херсонская областьЮжный окружной военный судПриговорТерактПравосудиеНовости
 
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