https://crimea.ria.ru/20250513/pomog-vzorvat-avto-rossiyanina-otpravili-na-17-let-za-reshetku-za-terakt-1146395506.html

Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт

Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт

На 17 лет за решетку отправится россиянин за пособничество в теракте, который произошел в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:06

2025-05-13T12:06

2025-05-13T11:58

херсонская область

южный окружной военный суд

приговор

теракт

правосудие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На 17 лет за решетку отправится россиянин за пособничество в теракте, который произошел в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Установлено, что летом 2022 года преступная группировка замыслила подрыв машины начальника УСИН по Херсонской области. Подсудимый поддержал идею и согласился помочь своим пособникам.Осужденный отвез своего подельника на одну из улиц Херсона, где тот реализовал преступную задумку – подорвал автомобиль начальника УСИН.Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 300 000 рублей.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые планировали по заданию Киева устроить теракт в Каховке во время митинга около памятника "Танк Т-34". Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВООправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годамТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, южный окружной военный суд, приговор, теракт, правосудие, новости