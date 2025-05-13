Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
На майские праздники в Крым и обратно поезда "Таврия" перевезли 268 тысяч пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Пассажирский поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Компания-перевозчик за майские праздники перевезла на 11% больше пассажиров, чем год назад. С 25 апреля по 11 мая крымскими поездами "Таврия" были перевезены 268 тысяч пассажиров", – сказано в сообщении.
Больше всего пассажиров ехали по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Адлер –Симферополь – Адлер, самыми популярными стали поезда "Таврия" №91/92 Москва – Севастополь и №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а также фирменный двухэтажный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 Москва – Симферополь.
При этом чаще всего пассажиры выбирали плацкартные вагоны – в них путешествовали 62% пассажиров.
В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс". Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.
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