https://crimea.ria.ru/20250513/poezda-tavriya-privezli-na-mayskie-v-krym-i-obratno-268-tysyach-passazhirov-1146406167.html

Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров

Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров

268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T17:05

2025-05-13T17:05

2025-05-13T16:56

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

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железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров ехали по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Адлер –Симферополь – Адлер, самыми популярными стали поезда "Таврия" №91/92 Москва – Севастополь и №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а также фирменный двухэтажный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 Москва – Симферополь.При этом чаще всего пассажиры выбирали плацкартные вагоны – в них путешествовали 62% пассажиров.В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс". Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристовОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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