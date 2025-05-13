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Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T17:05
2025-05-13T16:56
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
майские праздники
крым
новости крыма
туризм в крыму
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров ехали по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Адлер –Симферополь – Адлер, самыми популярными стали поезда "Таврия" №91/92 Москва – Севастополь и №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а также фирменный двухэтажный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 Москва – Симферополь.При этом чаще всего пассажиры выбирали плацкартные вагоны – в них путешествовали 62% пассажиров.В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс". Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристовОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
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РИА Новости Крым
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", майские праздники, крым, новости крыма, туризм в крыму, железные дороги крыма
Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров

На майские праздники в Крым и обратно поезда "Таврия" перевезли 268 тысяч пассажиров

17:05 13.05.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Пассажирский поезд "Таврия"
Пассажирский поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 268 тысяч пассажиров приехали в Крым поездами на майские праздники, этот показатель выше прошлогоднего, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Компания-перевозчик за майские праздники перевезла на 11% больше пассажиров, чем год назад. С 25 апреля по 11 мая крымскими поездами "Таврия" были перевезены 268 тысяч пассажиров", – сказано в сообщении.

Больше всего пассажиров ехали по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Адлер –Симферополь – Адлер, самыми популярными стали поезда "Таврия" №91/92 Москва – Севастополь и №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а также фирменный двухэтажный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 Москва – Симферополь.
При этом чаще всего пассажиры выбирали плацкартные вагоны – в них путешествовали 62% пассажиров.
В высокий курортный сезон в Крым будут следовать 21 круглогодичный и сезонный поезд, а также три прицепные группы, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс". Из Москвы в Крым туристов повезут восемь поездов, из них пять будут отправляться ежедневно. Из Санкт-Петербурга к Черному и Азовскому морям можно будет добраться на трех поездах (из них два будут курсировать ежедневно). Еще десять составов поедут из других регионов.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Майские праздникиКрымНовости КрымаТуризм в КрымуЖелезные дороги Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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