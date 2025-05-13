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По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин
По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин
В России каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции, тогда как киевский режим в ходе мобилизации вылавливает... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T15:34
2025-05-13T15:40
владимир путин (политик)
новости сво
россия
новости
армия и флот
добровольцы
украина
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции, тогда как киевский режим в ходе мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Ранее руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил о полном провале мобилизации на Украине. По его словам, в этом полностью виноват киевский режим, который не обеспечил мотивацию, должное финансирование армии и фиксацию четких сроков службы.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации
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владимир путин (политик), новости сво, россия, новости, армия и флот, добровольцы, украина, мобилизация на украине
По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин

Каждый месяц по 50-60 тысяч россиян добровольно идут служить в зону СВО – Путин

15:34 13.05.2025 (обновлено: 15:40 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции, тогда как киевский режим в ходе мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улицах, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. 30 тысяч они (власти Украины – ред.) там вылавливают человек, а у нас по 50-60 тысяч ребят в месяц сами приходят", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Ранее руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил о полном провале мобилизации на Украине. По его словам, в этом полностью виноват киевский режим, который не обеспечил мотивацию, должное финансирование армии и фиксацию четких сроков службы.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОРоссияНовостиАрмия и флотДобровольцыУкраинаМобилизация на Украине
 
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