Рейтинг@Mail.ru
Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250513/peskov-rossiyskaya-delegatsiya-budet-zhdat-ukrainskuyu-v-stambule-v-chetverg-1146418034.html
Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T22:42
2025-05-13T22:42
дмитрий песков
россия
новости
стамбул
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136009682_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_2d4f9b4771b47b442d92d75c88f934f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – сказал Песков.При этом пресс-секретарь российского президента не уточнил время начала встречи и не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны РФ."Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", – объяснил представитель Кремля.Также Песков отказался от комментариев по поводу слов главы киевского режима Владимира Зеленского о желании лично встретиться с президентом России, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом ранее заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
россия
стамбул
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136009682_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ebbbb716d1e2a19bcee3bb3376eb98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, новости, стамбул, переговоры, политика, украина
Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг – Песков

22:42 13.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – сказал Песков.
При этом пресс-секретарь российского президента не уточнил время начала встречи и не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны РФ.
"Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", – объяснил представитель Кремля.
Также Песков отказался от комментариев по поводу слов главы киевского режима Владимира Зеленского о желании лично встретиться с президентом России, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".
США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом ранее заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.
Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
 
Дмитрий ПесковРоссияНовостиСтамбулПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
22:21Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС
21:53Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию
21:31Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе
21:16В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"
20:54В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку
20:32В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом
20:07Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
19:51Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе
19:31В Севастополе простились с героем спецоперации
19:15Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров
18:48Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
18:28Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
18:07В Красноперекопске легковушка сбила ребенка
17:43На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута
17:30США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог
17:05Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
16:52США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров
16:34НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
16:20Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин
Лента новостейМолния