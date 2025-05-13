Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – сказал Песков.
При этом пресс-секретарь российского президента не уточнил время начала встречи и не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны РФ.
"Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", – объяснил представитель Кремля.
Также Песков отказался от комментариев по поводу слов главы киевского режима Владимира Зеленского о желании лично встретиться с президентом России, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".
США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом ранее заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.
Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: