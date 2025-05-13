https://crimea.ria.ru/20250513/peskov-rossiyskaya-delegatsiya-budet-zhdat-ukrainskuyu-v-stambule-v-chetverg-1146418034.html

Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг

Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг

Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T22:42

2025-05-13T22:42

2025-05-13T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Делегация РФ будет ждать в четверг, 15 мая, представителей Украины в Стамбуле. Об этом журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – сказал Песков.При этом пресс-секретарь российского президента не уточнил время начала встречи и не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны РФ."Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", – объяснил представитель Кремля.Также Песков отказался от комментариев по поводу слов главы киевского режима Владимира Зеленского о желании лично встретиться с президентом России, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом ранее заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, новости, стамбул, переговоры, политика, украина