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Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться

Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться

Шансы на то, что встреча России и Украины в Стамбуле будет результативной и поможет определить хотя бы первоначальные точки соприкосновения не велики, поскольку РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:33

2025-05-13T12:33

2025-05-13T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы на то, что встреча России и Украины в Стамбуле будет результативной и поможет определить хотя бы первоначальные точки соприкосновения не велики, поскольку Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта из страха за свое собственное будущее. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встречи на более низком уровне являются бессмысленными, заявил ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Политолог убежден, что любые заявления со стороны киевского режима о готовности к переговорам исходят от невозможности открыто противоречить США. Любые "мирные планы" Зеленского, которые он выдвигал ранее – только попытка обмануть рядовых украинцев и европейцев, уставших от этого конфликта, напомнил Журавлев."И вот теперь опять он хочет сказать: "Смотрите, я приехал переговорить, а президент Путин нет". При этом сам он не легитимен и большого смысла разговаривать с ним вообще нет. И то же самое было со всеми его планами урегулирования – выполнить их было заранее невозможно. Но никто с той стороны даже не вникал в суть этих предложений. Тут главное – погромче заявлять", – продолжает политолог.В целом, по мнению Журавлева, даже если встреча в Стамбуле состоится между представителями сторон более низкого уровня, найти реальные точки соприкосновения на этом этапе будет очень сложно.При этом он подчеркивает, что ключевая задача Москвы остается неизменной - обезопасить Россию и ее граждан, в том числе на новых территориях, вписанных в Конституцию РФ. Исходя из недоговороспособности нелегитимного Зеленского, который пытается любой ценой продлить конфликт ради личной безопасности и сохранения своего "президентства", дипломатическим путем достичь этого будет сложно. В этой связи позиции России придется подкреплять прежде всего успехами на линии боевого соприкосновения.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяТрамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине

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