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"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 13.05.2025
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог. Об этом заявил спецпосланник... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T09:31
2025-05-13T09:31
переговоры
стивен уиткофф
сша
россия
украина
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.Он подчеркнул, что посредничество США было бы невозможно без диалога со всеми сторонами – Москвой, Киевом, а также советниками по национальной безопасности Англии, Франции, Германии, Италии, курирующими действия Киева.При этом Уиткофф отметил, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса."Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", — сказал спецпосланник Трампа.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны синхронизируют свои позиции на начальном этапе. Но даже это не гарантирует соблюдение Киевом возможных договоренностей, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаТрамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с РоссиейРоссия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль
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переговоры, стивен уиткофф, сша, россия, украина, политика, новости
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

Без согласия Путина урегулировать конфликт на Украине невозможно - Уиткофф

09:31 13.05.2025
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.
"Я разговаривал с президентом Путиным. Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он - лидер Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с ним не логична", - сказал Уиткофф.
Он подчеркнул, что посредничество США было бы невозможно без диалога со всеми сторонами – Москвой, Киевом, а также советниками по национальной безопасности Англии, Франции, Германии, Италии, курирующими действия Киева.
При этом Уиткофф отметил, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.
"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", — сказал спецпосланник Трампа.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны синхронизируют свои позиции на начальном этапе. Но даже это не гарантирует соблюдение Киевом возможных договоренностей, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
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ПереговорыСтивен УиткоффСШАРоссияУкраинаПолитикаНовости
 
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