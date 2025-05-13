НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
Эрдоган призвал НАТО не быть частью украинского конфликта ради установления мира
16:34 13.05.2025 (обновлено: 16:37 13.05.2025)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Турция придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью украинского конфликта ради сохранения возможности установления мира. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает РИА Новости со ссылкой ан канцелярию турецкого лидера.
"Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны, и что возможность для мира не должна быть упущена", – говорится в сообщении.
Эрдоган также заявил, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром, и что Анкара провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: