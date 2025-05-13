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НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган - РИА Новости Крым, 13.05.2025
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
Турция придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью украинского конфликта ради сохранения возможности установления мира. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T16:34
2025-05-13T16:37
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
россия
переговоры
украина
мнения
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Турция придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью украинского конфликта ради сохранения возможности установления мира. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает РИА Новости со ссылкой ан канцелярию турецкого лидера.Эрдоган также заявил, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром, и что Анкара провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнениеПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяОтказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), россия, переговоры, украина, мнения, нато
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган

Эрдоган призвал НАТО не быть частью украинского конфликта ради установления мира

16:34 13.05.2025 (обновлено: 16:37 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Турция придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью украинского конфликта ради сохранения возможности установления мира. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает РИА Новости со ссылкой ан канцелярию турецкого лидера.
"Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны, и что возможность для мира не должна быть упущена", – говорится в сообщении.
Эрдоган также заявил, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром, и что Анкара провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)РоссияПереговорыУкраинаМненияНАТО
 
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