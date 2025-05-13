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На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута
На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 13.05.2025
На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута
На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T17:43
2025-05-13T17:43
анапа
новости
краснодарский край
пляжи
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.На других участках побережья Анапы новых выбросов мазута не выявлено. Очистка пляжных территорий продолжается.Накануне власти Темрюкского района Кубани запретили проход к пляжам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть".Также на закрытых пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания и о тои, что доступ на эти территории ограничен. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыАксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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анапа, новости, краснодарский край, пляжи, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута

Новые пятна мазута обнаружили на пляже в Анапе

17:43 13.05.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяНовые пятна мазута обнаружили на пляже в Анапе
Новые пятна мазута обнаружили на пляже в Анапе
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Выбросы мелкой фракции нефтепродукта, выявленные по итогам мониторинга, оперативно убрали на участке пляжа возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", – сказано в сообщении.

На других участках побережья Анапы новых выбросов мазута не выявлено. Очистка пляжных территорий продолжается.
Накануне власти Темрюкского района Кубани запретили проход к пляжам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть".
Также на закрытых пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания и о тои, что доступ на эти территории ограничен. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.
Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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