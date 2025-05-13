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Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны
Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны
В Севастополь на майские каникулы приезжали туристы со всей страны, гостиницы были загружены более чем на 70 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T13:56
2025-05-13T13:50
туризм в крыму
севастополь
новости севастополя
майские праздники
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополь на майские каникулы приезжали туристы со всей страны, гостиницы были загружены более чем на 70 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Точное количество гостей станет известно позже. Но уже подсчитали, что только "Новый Херсонес" на майских каникулах посетили 122 тысячи человек."Мы очень постарались, чтобы даже в условиях ограничений и при повышенных мерах безопасности в городе был праздник, и это получилось", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что в дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Большинство гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20% приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжиРазвожаев отменил спектакли театра Вахтангова в СевастополеКогда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, севастополь, новости севастополя, майские праздники, михаил развожаев
Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны

Гостиницы Севастополя на майские праздники были загружены на 70 процентов – Развожаев

13:56 13.05.2025
 
© РИА Новости Крым9 мая в Севастополе
9 мая в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополь на майские каникулы приезжали туристы со всей страны, гостиницы были загружены более чем на 70 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Загрузка гостиничного сектора в Севастополе с 1 по 11 мая составила более 70% — это лучше, чем в прошлом году", – написал он в своем Telegram-канале.
Точное количество гостей станет известно позже. Но уже подсчитали, что только "Новый Херсонес" на майских каникулах посетили 122 тысячи человек.
"Мы очень постарались, чтобы даже в условиях ограничений и при повышенных мерах безопасности в городе был праздник, и это получилось", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Ранее сообщалось, что в дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Большинство гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20% приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.
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Туризм в КрымуСевастопольНовости СевастополяМайские праздникиМихаил Развожаев
 
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