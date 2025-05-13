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Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны

Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Майские праздники в Севастополе отмечали туристы со всей страны

В Севастополь на майские каникулы приезжали туристы со всей страны, гостиницы были загружены более чем на 70 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T13:56

2025-05-13T13:56

2025-05-13T13:50

туризм в крыму

севастополь

новости севастополя

майские праздники

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополь на майские каникулы приезжали туристы со всей страны, гостиницы были загружены более чем на 70 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Точное количество гостей станет известно позже. Но уже подсчитали, что только "Новый Херсонес" на майских каникулах посетили 122 тысячи человек."Мы очень постарались, чтобы даже в условиях ограничений и при повышенных мерах безопасности в городе был праздник, и это получилось", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что в дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Большинство гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20% приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжиРазвожаев отменил спектакли театра Вахтангова в СевастополеКогда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, севастополь, новости севастополя, майские праздники, михаил развожаев