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Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров
Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров
Китайский рынок снова может быть открыт для товаров из США. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, сообщил американский лидер Дональд... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T19:15
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китай
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Китайский рынок снова может быть открыт для товаров из США. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, сообщил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что соответствующее согласие получено по итогам переговоров в Женеве. Теперь стороны работают над деталями соглашения.В апреле Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Днем ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов.Также в апреле США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира – всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом ограничения не коснулись России и Белоруссии.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильностиТрамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьезПошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США
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китай, сша, дональд трамп, новости, торговля
Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров

Китай дал согласие открыть рынок для товаров из США после переговоров в Женеве

19:15 13.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Китайский рынок снова может быть открыт для товаров из США. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, сообщил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что соответствующее согласие получено по итогам переговоров в Женеве. Теперь стороны работают над деталями соглашения.
"Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем – отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали", – цитирует Трампа РИА Новости.
В апреле Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Днем ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов.
Также в апреле США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира – всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом ограничения не коснулись России и Белоруссии.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
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КитайСШАДональд ТрампНовостиТорговля
 
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