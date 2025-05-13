https://crimea.ria.ru/20250513/kitay-snova-otryvaet-svoy-rynok-dlya-amerikanskikh-tovarov-1146415220.html

Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров

Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров

Китайский рынок снова может быть открыт для товаров из США. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, сообщил американский лидер Дональд... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T19:15

2025-05-13T19:15

2025-05-13T19:11

китай

сша

дональд трамп

новости

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Китайский рынок снова может быть открыт для товаров из США. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, сообщил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что соответствующее согласие получено по итогам переговоров в Женеве. Теперь стороны работают над деталями соглашения.В апреле Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Днем ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов.Также в апреле США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира – всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом ограничения не коснулись России и Белоруссии.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильностиТрамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьезПошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США

китай

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, дональд трамп, новости, торговля