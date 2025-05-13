Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом Путиным – Подоляк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.
"Нет, конечно". Это не формат… Принять решение о продолжении или остановке войны может только Путин", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли Зеленский встречаться с кем-то, кроме президента России в Стамбуле.
Подоляк также обозначил позицию Киева, по которой диалог между сторонами конфликта на более низком уровне якобы является бессмысленным.
"Принципиальный вопрос в конструкции переговорного процесса в Стамбуле очевиден. Есть человек, который принимает решения со стороны Украины. Президент США (Дональд Трамп – ред.) заявил, что он тоже может присутствовать в качестве ключевого посредника. И есть человек в России, который принимает решения. Все остальное - формальное присутствие без результативных действий, затягивание времени", - заявил представитель киевского режима.
Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом он отмечал, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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