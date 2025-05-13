https://crimea.ria.ru/20250513/kiev-postavil-uslovie-dlya-vstrechi-v-stambule-1146394672.html

Киев поставил условие для встречи в Стамбуле

Киев поставил условие для встречи в Стамбуле - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Киев поставил условие для встречи в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T10:56

2025-05-13T10:56

2025-05-13T10:56

украина

переговоры

россия

владимир зеленский

владимир путин (политик)

михаил подоляк

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_3ec57aa25cfd086255230591498065ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show."Нет, конечно". Это не формат… Принять решение о продолжении или остановке войны может только Путин", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли Зеленский встречаться с кем-то, кроме президента России в Стамбуле.Подоляк также обозначил позицию Киева, по которой диалог между сторонами конфликта на более низком уровне якобы является бессмысленным.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом он отмечал, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяОтказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и КиеваВозможна ли заморозка конфликта на Украине по индо-пакистанскому сценарию

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, переговоры, россия, владимир зеленский, владимир путин (политик), михаил подоляк, новости, политика