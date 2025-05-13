https://crimea.ria.ru/20250513/kiev-khochet-obmenyat-zakhvachennykh-kuryan-na-boevikov-azova--svr-1146405952.html
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР
Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T15:27
2025-05-13T15:27
2025-05-13T15:50
новости
служба внешней разведки (свр)
курская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.Как отметили в ведомстве, в этой связи Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области."При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев*", – указали в СВР.В ведомстве подчеркнули, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов является ни чем иным, как очередным доказательством его нацистской сущности.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.* Организация признана террористической и запрещена в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_93:0:1188:821_1920x0_80_0_0_6832189cb970cc202db3a8895268a2e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, служба внешней разведки (свр), курская область, россия, украина
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР
Киев хочет обменять захваченных в Курской области мирных людей на боевиков "Азова"* – СВР
15:27 13.05.2025 (обновлено: 15:50 13.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.
"В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений", – говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, в этой связи Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области.
"При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев*", – указали в СВР.
В ведомстве подчеркнули, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов является ни чем иным, как очередным доказательством его нацистской сущности.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил
президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам
Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
Владимир Путин 28 апреля заявил
, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.
Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.