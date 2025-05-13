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Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР
Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T15:27
2025-05-13T15:50
новости
служба внешней разведки (свр)
курская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.Как отметили в ведомстве, в этой связи Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области."При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев*", – указали в СВР.В ведомстве подчеркнули, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов является ни чем иным, как очередным доказательством его нацистской сущности.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.* Организация признана террористической и запрещена в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, служба внешней разведки (свр), курская область, россия, украина
Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР

Киев хочет обменять захваченных в Курской области мирных людей на боевиков "Азова"* – СВР

15:27 13.05.2025 (обновлено: 15:50 13.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.
"В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений", – говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, в этой связи Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области.
"При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев*", – указали в СВР.
В ведомстве подчеркнули, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов является ни чем иным, как очередным доказательством его нацистской сущности.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.
Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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