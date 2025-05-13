https://crimea.ria.ru/20250513/kiev-khochet-obmenyat-zakhvachennykh-kuryan-na-boevikov-azova--svr-1146405952.html

Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР

Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Киев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВР

Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T15:27

2025-05-13T15:27

2025-05-13T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает возможность обмена насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области на отбывающих наказание в России боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.Как отметили в ведомстве, в этой связи Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области."При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев*", – указали в СВР.В ведомстве подчеркнули, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов является ни чем иным, как очередным доказательством его нацистской сущности.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.* Организация признана террористической и запрещена в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, служба внешней разведки (свр), курская область, россия, украина