https://crimea.ria.ru/20250513/frantsiya-mozhet-razmestit-samolety-s-yadernymi-boegolovkami-v-stranakh-es-1146417842.html

Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС

Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС

Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T22:21

2025-05-13T22:21

2025-05-13T22:42

эммануэль макрон

мнения

россия

политика

в мире

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138511443_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_ea24bc2e893175a01a5617ae30e04478.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.Президент Франции заявил, что собирается официально определить рамки этого в ближайшие месяцы. И подчеркнул, что окончательное решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать президент республики.Макрон в марте сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников".Заявления Макрона о способности Парижа раскрыть "ядерный зонтик" над Европой являются в большей степени пиаром. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, мнения, россия, политика, в мире, новости, украина