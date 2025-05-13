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Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС
Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС
Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T22:21
2025-05-13T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.Президент Франции заявил, что собирается официально определить рамки этого в ближайшие месяцы. И подчеркнул, что окончательное решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать президент республики.Макрон в марте сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников".Заявления Макрона о способности Парижа раскрыть "ядерный зонтик" над Европой являются в большей степени пиаром. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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эммануэль макрон, мнения, россия, политика, в мире, новости, украина
Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС

Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах Евросоюза

22:21 13.05.2025 (обновлено: 22:42 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах, подобно тому, как это делают американцы, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком", – цитирует Макрона РИА Новости.

Президент Франции заявил, что собирается официально определить рамки этого в ближайшие месяцы. И подчеркнул, что окончательное решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать президент республики.
Макрон в марте сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников".
Заявления Макрона о способности Парижа раскрыть "ядерный зонтик" над Европой являются в большей степени пиаром. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
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