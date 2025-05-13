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Еще один населенный пункт освобожден в ДНР

Еще один населенный пункт освобожден в ДНР - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Еще один населенный пункт освобожден в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:48

2025-05-13T12:48

2025-05-13T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне был освобожден населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаКиев поставил условие для встречи в СтамбулеПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф