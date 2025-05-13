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Еще один населенный пункт освобожден в ДНР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:48
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новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне был освобожден населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаКиев поставил условие для встречи в СтамбулеПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР

Армия России освободила Миролюбовку в ДНР - Минобороны

12:48 13.05.2025 (обновлено: 12:52 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне был освобожден населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.
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