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Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:48
2025-05-13T12:48
2025-05-13T12:52
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне был освобожден населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаКиев поставил условие для встречи в СтамбулеПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Армия России освободила Миролюбовку в ДНР - Минобороны
12:48 13.05.2025 (обновлено: 12:52 13.05.2025)