https://crimea.ria.ru/20250513/dostoynyy-potomok-svoikh-pradedov--alushta-prostilas-s-geroem-svo-1146404279.html

Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО

Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО

В Алуште состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным. Об этом сообщила во вторник глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T14:37

2025-05-13T14:37

2025-05-13T14:37

крым

алушта

утраты

участники сво

герои сво

общество

галина огнева

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Алуште состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным. Об этом сообщила во вторник глава администрации Галина Огнева.Владимир Кожемякин родился в Северодонецке, служил в армии, помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении. Жил в Лисичанске, работал каменщиком, растил сыновей. В 2010 году вместе с семьей переехал в село Малый Маяк под Алуштой.В октябре 2024 года подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину. Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, погиб 15 апреля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, утраты, участники сво, герои сво, общество, галина огнева, новости крыма