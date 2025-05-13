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Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО
Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО
В Алуште состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным. Об этом сообщила во вторник глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T14:37
2025-05-13T14:37
2025-05-13T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Алуште состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным. Об этом сообщила во вторник глава администрации Галина Огнева.Владимир Кожемякин родился в Северодонецке, служил в армии, помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении. Жил в Лисичанске, работал каменщиком, растил сыновей. В 2010 году вместе с семьей переехал в село Малый Маяк под Алуштой.В октябре 2024 года подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину. Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, погиб 15 апреля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, утраты, участники сво, герои сво, общество, галина огнева, новости крыма
Достойный потомок своих прадедов – Алушта простилась с героем СВО
В Алуште простились с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Алуште состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Владимиром Кожемякиным. Об этом сообщила во вторник глава администрации Галина Огнева.
Владимир Кожемякин родился в Северодонецке, служил в армии, помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении. Жил в Лисичанске, работал каменщиком, растил сыновей. В 2010 году вместе с семьей переехал в село Малый Маяк под Алуштой.
В октябре 2024 года подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину. Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, погиб 15 апреля 2025 года.
"Сегодня мы простились с Владимиром Алексеевичем Кожемякиным — отважным воином, добрым и сильным человеком. Такие люди – настоящие герои. Они достойные потомки своих прадедов, которые навсегда будут вписаны в летопись Великой Победы", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
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