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Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное
Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное
Ежемесячно по 50-60 тысяч россиян добровольно отправляются в зону спецоперации. Отказ от регионов и доступ к Черному морю могут обсудить на переговорах в... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T22:57
2025-05-13T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ежемесячно по 50-60 тысяч россиян добровольно отправляются в зону спецоперации. Отказ от регионов и доступ к Черному морю могут обсудить на переговорах в Стамбуле. США обсуждают вопросы размещения войск НАТО к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Возвращение иностранных компаний в РФ возможно только тогда, когда это выгодно России. Госдума РФ приняла новый закон о такси.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Десятки тысяч российских добровольцев в зоне СВОВ России ежемесячно по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции, тогда как на Украине в ходе мобилизации вылавливают людей на улицах, как собак. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин."Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улицах, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. 30 тысяч они (власти Украины – ред.) там вылавливают человек, а у нас по 50-60 тысяч ребят в месяц сами приходят", – сказал президент Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Переговоры в Стамбуле: что могут обсудитьОсновные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа Украины к водным артериям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Я думаю, что основные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю", – отметил Уиткофф.По его мнению, Запорожская АЭС является большой частью этой дискуссии, поскольку производит много энергии, а выход к Черному морю нужен Киеву, чтобы иметь доступ к мировым океанам через Средиземноморье.Разговоры о размещении сил НАТО западнее ДнепраВашингтон обсуждает размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Такое заявление журналистам Fox News сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог."Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", – приводит цитату Келлога сайт РИА Новости.Путин назвал условие для возвращения иностранных компаний в РоссиюВозвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом тем компаниям, которые были замечены с антироссийской риторикой и высказывались в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Они сдуру запретили своим компаниям у нас работать. Теперь они хотят вернуться. Ради Бога, пожалуйста, но, во-первых, нам нужно посмотреть кто как себя вел… Кто-то нахамил, оскорблял нас – ну, и пускай сидит, Бог с ним. Кто ВСУ деньги перечислял… Вот говорят, надо, чтоб они извинились? Нет! Этого точно недостаточно", – сказал Путин.В России приняли новый закон о таксиГосдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное

Десятки тысяч добровольцев России на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное за день

22:57 13.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Север" ВС РФ
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ежемесячно по 50-60 тысяч россиян добровольно отправляются в зону спецоперации. Отказ от регионов и доступ к Черному морю могут обсудить на переговорах в Стамбуле. США обсуждают вопросы размещения войск НАТО к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Возвращение иностранных компаний в РФ возможно только тогда, когда это выгодно России. Госдума РФ приняла новый закон о такси.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Десятки тысяч российских добровольцев в зоне СВО

В России ежемесячно по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции, тогда как на Украине в ходе мобилизации вылавливают людей на улицах, как собак. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улицах, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. 30 тысяч они (власти Украины – ред.) там вылавливают человек, а у нас по 50-60 тысяч ребят в месяц сами приходят", – сказал президент Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Потери ВСУ
Вчера, 16:02
Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно

Переговоры в Стамбуле: что могут обсудить

Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа Украины к водным артериям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Я думаю, что основные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю", – отметил Уиткофф.
По его мнению, Запорожская АЭС является большой частью этой дискуссии, поскольку производит много энергии, а выход к Черному морю нужен Киеву, чтобы иметь доступ к мировым океанам через Средиземноморье.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 16:52
США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров

Разговоры о размещении сил НАТО западнее Днепра

Вашингтон обсуждает размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Такое заявление журналистам Fox News сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог.
"Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", – приводит цитату Келлога сайт РИА Новости.
Уиткофф
Вчера, 09:31
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

Путин назвал условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом тем компаниям, которые были замечены с антироссийской риторикой и высказывались в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Они сдуру запретили своим компаниям у нас работать. Теперь они хотят вернуться. Ради Бога, пожалуйста, но, во-первых, нам нужно посмотреть кто как себя вел… Кто-то нахамил, оскорблял нас – ну, и пускай сидит, Бог с ним. Кто ВСУ деньги перечислял… Вот говорят, надо, чтоб они извинились? Нет! Этого точно недостаточно", – сказал Путин.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 19:15
Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров

В России приняли новый закон о такси

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.
Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.
Пассажирский поезд Таврия
Вчера, 17:05
Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
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