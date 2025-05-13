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Больше 1200 жителей села под Алуштой остались без воды

Больше 1200 жителей села под Алуштой остались без воды - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Больше 1200 жителей села под Алуштой остались без воды

В селе Рыбачье под Алуштой из-за аварии на водоводе без водоснабжения остались более 1200 человек. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 13.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Рыбачье под Алуштой из-за аварии на водоводе без водоснабжения остались более 1200 человек. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что утечка произошла по улице Виноградная, 17. На время восстановительных работ без воды остаются 400 жителей улиц Виноградная, Садовая, Морская, Новоселов.Ориентировочно до 13:00 перекроют подачу водоснабжения жителям улиц Центральная, Северная, Школьная, Лучистая, Речная, Туакская, Космическая, добавила глава администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеВодовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыНовый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидию

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