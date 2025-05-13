"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже
Мадуро назвал абсолютным безумием шантаж Европы на предложение о переговорах РФ и Украины
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ультиматумы и угрозы, которые озвучивают европейские политики в адрес России, которая в очередной раз предлагает закончить конфликт на Украине, являются прямой угрозой миру. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин выдвинул серьезное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат еще одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?" - заявил президент Венесуэлы.
Европейские правящие круги, по словам политика, вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению.
"Мы решительно отвергаем шантаж, ультиматумы, угрозы миру, России и горячо поддерживаем призыв к открытому, прямому диалогу без вмешательства с чьей-либо стороны - между правительством России и де-факто правительством Украины. Пусть вместе дадут миру шанс, как говорил Джон Леннон", — заключил Мадуро.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры с Украиной "первым, но недостаточным шагом".
Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
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