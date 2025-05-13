https://crimea.ria.ru/20250513/absolyutnoe-bezumie-maduro-upreknul-evropu-v-shantazhe-1146391335.html

"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже

"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже - РИА Новости Крым, 13.05.2025

"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже

Ультиматумы и угрозы, которые озвучивают европейские политики в адрес России, которая в очередной раз предлагает закончить конфликт на Украине, являются прямой... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T07:33

2025-05-13T07:33

2025-05-13T07:05

николас мадуро

венесуэла

политика

внешняя политика

россия

украина

переговоры

европа

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ультиматумы и угрозы, которые озвучивают европейские политики в адрес России, которая в очередной раз предлагает закончить конфликт на Украине, являются прямой угрозой миру. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Президент (России Владимир - ред.) Путин выдвинул серьезное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат еще одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?" - заявил президент Венесуэлы.Европейские правящие круги, по словам политика, вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры с Украиной "первым, но недостаточным шагом".Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяРоссия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - КремльТрамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, венесуэла, политика, внешняя политика, россия, украина, переговоры, европа, новости, мнения