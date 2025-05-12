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Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщили в Верховной раде. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T19:06
2025-05-12T19:06
новости
украина
верховная рада украины
редкоземельные металлы
сша
полезные ископаемые
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщили в Верховной раде.Депутат рады Ярослав Железняк 8 мая сообщил, что парламент Украины поддержал ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым – бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на УкраинеСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрамБез гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, украина, верховная рада украины, редкоземельные металлы, сша, полезные ископаемые, владимир зеленский
Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

19:06 12.05.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщили в Верховной раде.
Депутат рады Ярослав Железняк 8 мая сообщил, что парламент Украины поддержал ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
"Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.
1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым – бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.
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НовостиУкраинаВерховная Рада УкраиныРедкоземельные металлыСШАПолезные ископаемыеВладимир Зеленский
 
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