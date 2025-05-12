https://crimea.ria.ru/20250512/vsu-obstrelyali-khersonskoe-selo-chetyre-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-1146372613.html

ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены

ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025

ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены

Четыре мирных жителя погибли и еще двое получил ранения в результате вражеского удара ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T11:56

2025-05-12T11:56

2025-05-12T11:56

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и еще двое получил ранения в результате вражеского удара ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, ранения в результате действий киевского режима получил житель Голой Пристани. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Скадовска, уточнил губернатор.В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела, в результате удара пострадал медработник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – ПутинВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской областиДело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости