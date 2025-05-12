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ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены
ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены
Четыре мирных жителя погибли и еще двое получил ранения в результате вражеского удара ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T11:56
2025-05-12T11:56
2025-05-12T11:56
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и еще двое получил ранения в результате вражеского удара ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, ранения в результате действий киевского режима получил житель Голой Пристани. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Скадовска, уточнил губернатор.В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела, в результате удара пострадал медработник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – ПутинВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской областиДело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены
В Херсонской области четыре человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и еще двое получил ранения в результате вражеского удара ВСУ по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, ранения в результате действий киевского режима получил житель Голой Пристани. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Скадовска, уточнил губернатор.
В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.
Ранее ВСУ атаковали
машину скорой помощи на территории больницы в Алешках и жилой дом главы местного территориального отдела, в результате удара пострадал медработник.
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