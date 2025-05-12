https://crimea.ria.ru/20250512/v-zaporozhskoy-oblasti-sokratili-komendantskiy-chas-1146369644.html

В Запорожской области сократили комендантский час

В Запорожской области сократили комендантский час - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Запорожской области сократили комендантский час

Продолжительность комендантского часа в Запорожской области сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T10:19

2025-05-12T10:19

2025-05-12T10:19

запорожская область

евгений балицкий

комендантский час

новости

новые регионы россии

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на трассу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, комендантский час, новости, новые регионы россии, безопасность