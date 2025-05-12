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В Запорожской области сократили комендантский час - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Запорожской области сократили комендантский час
В Запорожской области сократили комендантский час - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Запорожской области сократили комендантский час
Продолжительность комендантского часа в Запорожской области сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T10:19
2025-05-12T10:19
запорожская область
евгений балицкий
комендантский час
новости
новые регионы россии
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на трассу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, комендантский час, новости, новые регионы россии, безопасность
В Запорожской области сократили комендантский час

В Запорожской области продолжительность комендантского часа сократили на один час

10:19 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области сокращена на один час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.
"Подписал указ, которым вносятся изменения в режим комендантского часа на территории Запорожской области. С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час", - написал он в своем Telegram-канале.
Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на трассу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится, отметил губернатор.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийКомендантский часНовостиНовые регионы РоссииБезопасность
 
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