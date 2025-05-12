https://crimea.ria.ru/20250512/v-simferopole-bolshe-desyati-ulits-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-remonta-1146381341.html
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
Жители ряда домов в Симферополе останутся без света из-за ремонта во вторник. Электроснабжения временно не будет на четырнадцати улицах и переулках, сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T20:54
2025-05-12T20:54
2025-05-12T19:56
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электросети крыма
электричество
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b74b27543bdf46e215c60f6d0b4e7e17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Жители ряда домов в Симферополе останутся без света из-за ремонта во вторник. Электроснабжения временно не будет на четырнадцати улицах и переулках, сообщает компания "Крымэнерго".В пресс-службе уточнили, что в связи с ремонтными работами во вторник, 13 мая, в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у части абонентов, проживающих на четырнадцати улицах и в переулках.Так, света не будет на улицах: 51 Армии, Бетховена, Суходольная, Фурманова, Чапаева, М. Залки, Щорса, Битакская, Ладыгина, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, а также по ряду адресов в переулках Гранитный и Щорса.13 мая также девять сел Джанкойского района полуострова останутся без света в связи с плановыми работами на сетях.Ранее прокуратура Крыма начала проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Как сообщалось, 6 мая Алушта и шесть поселков городского округа оказались обесточены из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9c29449304f78c8649bf887b4937dd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
В Симферополе 14 улиц и переулков останутся без света из-за ремонта во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Жители ряда домов в Симферополе останутся без света из-за ремонта во вторник. Электроснабжения временно не будет на четырнадцати улицах и переулках, сообщает компания "Крымэнерго".
В пресс-службе уточнили, что в связи с ремонтными работами во вторник, 13 мая, в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у части абонентов, проживающих на четырнадцати улицах и в переулках.
Так, света не будет на улицах: 51 Армии, Бетховена, Суходольная, Фурманова, Чапаева, М. Залки, Щорса, Битакская, Ладыгина, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, а также по ряду адресов в переулках Гранитный и Щорса.
13 мая также девять сел Джанкойского района полуострова останутся без света
в связи с плановыми работами на сетях.
Ранее прокуратура Крыма начала проверку
из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Как сообщалось, 6 мая Алушта и шесть поселков городского округа оказались обесточены из-за аварии
на сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым: