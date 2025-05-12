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В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта

В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта

Жители ряда домов в Симферополе останутся без света из-за ремонта во вторник. Электроснабжения временно не будет на четырнадцати улицах и переулках, сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T20:54

2025-05-12T20:54

2025-05-12T19:56

симферополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Жители ряда домов в Симферополе останутся без света из-за ремонта во вторник. Электроснабжения временно не будет на четырнадцати улицах и переулках, сообщает компания "Крымэнерго".В пресс-службе уточнили, что в связи с ремонтными работами во вторник, 13 мая, в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у части абонентов, проживающих на четырнадцати улицах и в переулках.Так, света не будет на улицах: 51 Армии, Бетховена, Суходольная, Фурманова, Чапаева, М. Залки, Щорса, Битакская, Ладыгина, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, а также по ряду адресов в переулках Гранитный и Щорса.13 мая также девять сел Джанкойского района полуострова останутся без света в связи с плановыми работами на сетях.Ранее прокуратура Крыма начала проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Как сообщалось, 6 мая Алушта и шесть поселков городского округа оказались обесточены из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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