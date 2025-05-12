Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250512/v-sevastopole-inomarka-vrezalas-v-stolb--pogib-passazhir-i-dvoe-raneny-1146368035.html
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T08:46
2025-05-12T08:46
ситуация на дорогах крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости севастополя
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146367828_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d675bbe5997f87dfd9c907c9689bfa60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла рано утром в понедельник на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир автомобиля.Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в СевастополеВ столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗВ Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146367828_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7350f88c5bed614c58610e57f6489a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости севастополя, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, крым
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены

В Севастополе 20-летний пассажир легковушки погиб при столкновении с фонарным столбом

08:46 12.05.2025
 
© Полиция СевастополяДТП на автодороге "Севастополь - Порт Камышовая бухта - мыс Фиолент"
ДТП на автодороге Севастополь - Порт Камышовая бухта - мыс Фиолент
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла рано утром в понедельник на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.
"21-летний водитель автомобиля Hyundai неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на обочину, где совершил наезд на световой фонарный столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Hyundai 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир автомобиля.
Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
 
Ситуация на дорогах КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПНовости СевастополяСевастопольПроисшествияУМВД России по СевастополюКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
09:36Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
09:28Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
09:13Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
08:46В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
08:34Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование
08:03"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
07:45Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
07:26Россиян ждут длинные выходные в июне
06:45Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
06:23Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
06:01Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
00:01Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Лента новостейМолния