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В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены

В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены

В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T08:46

2025-05-12T08:46

2025-05-12T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла рано утром в понедельник на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир автомобиля.Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в СевастополеВ столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗВ Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб

севастополь

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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