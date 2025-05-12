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В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T08:46
2025-05-12T08:46
2025-05-12T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе легковой автомобиль врезался в фонарный столб, погиб 20-летний пассажир, еще два человека пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла рано утром в понедельник на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир автомобиля.Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в СевастополеВ столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗВ Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
В Севастополе 20-летний пассажир легковушки погиб при столкновении с фонарным столбом