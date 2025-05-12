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Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
Вечером в понедельник в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в Севастополе в СТ "Связист". Об этом рассказали в главе МЧС... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T19:37
2025-05-12T21:25
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в Севастополе в СТ "Связист". Об этом рассказали в главе МЧС Севастополя.Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил второй этаж деревянного здания. Пожарные немедленно приступили к тушению.Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован менее чем за 30 минут и полностью ликвидирован к 20:13.В ликвидации возгорания были задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, происшествия, мчс севастополя, севастополь, пожар
Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться

В Севастополе с пожара эвакуировались дети – спасатели ликвидируют возгорание

19:37 12.05.2025 (обновлено: 21:25 12.05.2025)
 
© МЧС СевастополяПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в Севастополе в СТ "Связист". Об этом рассказали в главе МЧС Севастополя.
Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил второй этаж деревянного здания. Пожарные немедленно приступили к тушению.

"До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались двое детей", – уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован менее чем за 30 минут и полностью ликвидирован к 20:13.
В ликвидации возгорания были задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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