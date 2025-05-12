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Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться

Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться

Вечером в понедельник в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в Севастополе в СТ "Связист". Об этом рассказали в главе МЧС... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T19:37

2025-05-12T19:37

2025-05-12T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в Севастополе в СТ "Связист". Об этом рассказали в главе МЧС Севастополя.Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил второй этаж деревянного здания. Пожарные немедленно приступили к тушению.Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован менее чем за 30 минут и полностью ликвидирован к 20:13.В ликвидации возгорания были задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, происшествия, мчс севастополя, севастополь, пожар