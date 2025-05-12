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В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим
В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим
Размер выплат пострадавшим от ударов ВСУ жителям Новороссийска увеличен. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко, отметив, что... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T11:45
2025-05-12T11:45
новороссийск
выплаты и компенсации
обстрелы всу
андрей кравченко
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Размер выплат пострадавшим от ударов ВСУ жителям Новороссийска увеличен. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко, отметив, что соответствующее решение он принял после недавней массированной атаки вражеских беспилотников на город.Кроме того, размер единовременного пособия новороссийцам, здоровью которых причинен легкий вред, увеличен на сто тысяч рублей и теперь составляет 300 тысяч рублей. В случае травм средней тяжести сумма выплаты составит уже не 400 тысяч, как ранее, а 600 тысяч рублей."В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с миллиона рублей до 1,5 миллионов", - добавил мэр.В ночь на субботу, 3 мая, в Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников были ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.Позже сообщалось, что в Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громкоКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – ПутинС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
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РИА Новости Крым
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новороссийск, выплаты и компенсации, обстрелы всу, андрей кравченко, краснодарский край, новости
В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим

В Новороссийске после массированной атаки увеличен размер выплат пострадавшим – власти

11:45 12.05.2025
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Размер выплат пострадавшим от ударов ВСУ жителям Новороссийска увеличен. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко, отметив, что соответствующее решение он принял после недавней массированной атаки вражеских беспилотников на город.
"Единовременная материальная помощь теперь составляет 15 тысяч рублей на человека, ранее она составляла 10 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 75 тыс. рублей на человека, прежняя сумма – 50 тыс. рублей. За полностью утраченное имущество первой необходимости – 150 тысяч, вместо выплачиваемых ранее 100 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, размер единовременного пособия новороссийцам, здоровью которых причинен легкий вред, увеличен на сто тысяч рублей и теперь составляет 300 тысяч рублей. В случае травм средней тяжести сумма выплаты составит уже не 400 тысяч, как ранее, а 600 тысяч рублей.
"В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с миллиона рублей до 1,5 миллионов", - добавил мэр.
В ночь на субботу, 3 мая, в Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников были ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.
Позже сообщалось, что в Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены.
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НовороссийскВыплаты и компенсацииОбстрелы ВСУАндрей КравченкоКраснодарский крайНовости
 
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