https://crimea.ria.ru/20250512/v-novorossiyske-posle-ataki-uvelichili-razmer-vyplat-postradavshim-1146372185.html

В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим

В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим

Размер выплат пострадавшим от ударов ВСУ жителям Новороссийска увеличен. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко, отметив, что... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T11:45

2025-05-12T11:45

2025-05-12T11:45

новороссийск

выплаты и компенсации

обстрелы всу

андрей кравченко

краснодарский край

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146164940_47:0:1402:762_1920x0_80_0_0_4873d2a59f577ab06b7aac00c27e62e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Размер выплат пострадавшим от ударов ВСУ жителям Новороссийска увеличен. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко, отметив, что соответствующее решение он принял после недавней массированной атаки вражеских беспилотников на город.Кроме того, размер единовременного пособия новороссийцам, здоровью которых причинен легкий вред, увеличен на сто тысяч рублей и теперь составляет 300 тысяч рублей. В случае травм средней тяжести сумма выплаты составит уже не 400 тысяч, как ранее, а 600 тысяч рублей."В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с миллиона рублей до 1,5 миллионов", - добавил мэр.В ночь на субботу, 3 мая, в Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников были ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.Позже сообщалось, что в Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громкоКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – ПутинС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, выплаты и компенсации, обстрелы всу, андрей кравченко, краснодарский край, новости