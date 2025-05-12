https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-pensionerka-pogibla-posle-napadeniya-barana-na-samovygule-1146386035.html

В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле

В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней жительницы Раздольненского района после нападения барана. Об этом сообщили в главке СК России по... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T18:27

2025-05-12T18:27

2025-05-12T18:27

происшествия

следком крыма и севастополя

новости крыма

раздольненский район крыма

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней жительницы Раздольненского района после нападения барана. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму.Животное бесконтрольно находилось на свободном выгуле. Ранее в местных пабликах писали, что баран проломил забор и насмерть забил бабушку. В соцсетях жители села уже сообщали о случаях агрессивного поведения этого животного."Хозяин не предпринимал мер контроля и изоляции от населения", – подчеркнули в СК.Руководитель главка СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал поручение возбудить уголовное дело и провести все необходимые экспертизы: изучить доводы потерпевших, а также дать принципиальную правовую оценку действиям собственника животного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в КрымуНа Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомствеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске

раздольненский район крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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