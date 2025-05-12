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В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней жительницы Раздольненского района после нападения барана. Об этом сообщили в главке СК России по... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T18:27
2025-05-12T18:27
происшествия
следком крыма и севастополя
новости крыма
раздольненский район крыма
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней жительницы Раздольненского района после нападения барана. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму.Животное бесконтрольно находилось на свободном выгуле. Ранее в местных пабликах писали, что баран проломил забор и насмерть забил бабушку. В соцсетях жители села уже сообщали о случаях агрессивного поведения этого животного."Хозяин не предпринимал мер контроля и изоляции от населения", – подчеркнули в СК.Руководитель главка СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал поручение возбудить уголовное дело и провести все необходимые экспертизы: изучить доводы потерпевших, а также дать принципиальную правовую оценку действиям собственника животного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в КрымуНа Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомствеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, следком крыма и севастополя, новости крыма, раздольненский район крыма, животные
В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле

В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле – СК проводит проверку

18:27 12.05.2025
 
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней жительницы Раздольненского района после нападения барана. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму.
Животное бесконтрольно находилось на свободном выгуле. Ранее в местных пабликах писали, что баран проломил забор и насмерть забил бабушку. В соцсетях жители села уже сообщали о случаях агрессивного поведения этого животного.
"Хозяин не предпринимал мер контроля и изоляции от населения", – подчеркнули в СК.
Руководитель главка СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал поручение возбудить уголовное дело и провести все необходимые экспертизы: изучить доводы потерпевших, а также дать принципиальную правовую оценку действиям собственника животного.

"Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль", – подчеркнули в ведомстве.

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