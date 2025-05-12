https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-na-mayskie-prazdniki-otdokhnuli-357-tysyach-turistov--1146382119.html

В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов

В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов

В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T16:20

2025-05-12T16:20

2025-05-12T16:26

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майские праздники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20 % приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.Отдыхающих принимали порядка 400 объектов размещения, средняя загрузка превысила 55 %. Некоторые объекты были заполнены полностью. По оценке Минтранса России, в майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в маеОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в КрымКрымский мост установил рекорд по количеству машин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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