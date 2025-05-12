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В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов
В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов
В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20 % приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.Отдыхающих принимали порядка 400 объектов размещения, средняя загрузка превысила 55 %. Некоторые объекты были заполнены полностью. По оценке Минтранса России, в майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в маеОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в КрымКрымский мост установил рекорд по количеству машин
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, внутренний туризм, майские праздники
В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов

В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов - Аксенов

16:20 12.05.2025 (обновлено: 16:26 12.05.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тыс. туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. И в полтора раза больше, чем в 2023-м", - сообщил он.
Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %. Еще 20 % приехали по железной дороге, около семи процентов – по сухопутному маршруту через исторические регионы.
Отдыхающих принимали порядка 400 объектов размещения, средняя загрузка превысила 55 %. Некоторые объекты были заполнены полностью.
"Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %. Больше всего туристов – свыше 180 тысяч человек – отдохнуло в городском округе Ялта", - проинформировал глава республики.
По оценке Минтранса России, в майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновТуризм в КрымуВнутренний туризмМайские праздники
 
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