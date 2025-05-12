https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-i-sevastopole-stali-rezhe-bolet-covid-19--statistika-1146382877.html

В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика

В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика

В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T21:16

2025-05-12T21:16

2025-05-12T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 13 случаев, заболеваемость снизилась.Кроме того, на 3,2% отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ, в Крыму зарегистрировано 4499 заболевших, а в Севастополе – 1110, отметили в пресс-службе."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии", – добавили в Роспотребнадзоре.Также в ведомстве рекомендовали гражданам, особенно пожилым и тем, у кого в анамнезе хронические заболевания, использовать маски в общественных местах, в транспорте и при посещении медучреждений.На прошедшей неделе пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщала, что на полуострове снижается уровень заболеваемости ОРВИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Клещи активизировались в Краснодарском краеКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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