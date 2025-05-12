https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-i-sevastopole-stali-rezhe-bolet-covid-19--statistika-1146382877.html
В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 13 случаев, заболеваемость снизилась.Кроме того, на 3,2% отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ, в Крыму зарегистрировано 4499 заболевших, а в Севастополе – 1110, отметили в пресс-службе."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии", – добавили в Роспотребнадзоре.Также в ведомстве рекомендовали гражданам, особенно пожилым и тем, у кого в анамнезе хронические заболевания, использовать маски в общественных местах, в транспорте и при посещении медучреждений.На прошедшей неделе пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщала, что на полуострове снижается уровень заболеваемости ОРВИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Клещи активизировались в Краснодарском краеКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
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В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев COVID-19 за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"За период с 05.05.2025 по 12.05.2025 в Республике Крым и г. Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 6 случаев и 1 случай, соответственно", – сказано в сообщении.
По сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 13 случаев
, заболеваемость снизилась.
Кроме того, на 3,2% отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ, в Крыму зарегистрировано 4499 заболевших, а в Севастополе – 1110, отметили в пресс-службе.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии", – добавили в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве рекомендовали гражданам, особенно пожилым и тем, у кого в анамнезе хронические заболевания, использовать маски в общественных местах, в транспорте и при посещении медучреждений.
На прошедшей неделе пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщала, что на полуострове снижается
уровень заболеваемости ОРВИ.
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