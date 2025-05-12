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В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
В течение трех лет по всему Крыму отремонтируют подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T20:28
2025-05-12T20:28
сергей аксенов
жилье в крыму
капремонт многоквартирных домов
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В течение трех лет по всему Крыму отремонтируют подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он поручил администрациям муниципалитетов совместно с управляющими организациями до 1 июля сформировать план-график проведения косметического ремонта.Он также выразил благодарность чиновникам, которые за счет внебюджетных и личных средств помогают в этом вопросе. К примеру, депутат Госсовета Роман Тихончук в 2024 году организовал ремонт 500 подъездов в Евпатории и выполнил их в срок.Глава Крыма также напомнил, что до 1 июня во всех муниципалитетах должны быть подготовлены программы по ремонту и благоустройству придомовых территорий МКД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
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96
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353
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сергей аксенов, жилье в крыму, капремонт многоквартирных домов, новости крыма, городская среда
В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек

В Крыму в течение трех лет отремонтируют все подъезды многоквартирных домов

20:28 12.05.2025
 
© РИА Новости . Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкМаляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Маляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Maksim Bogodvid
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В течение трех лет по всему Крыму отремонтируют подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он поручил администрациям муниципалитетов совместно с управляющими организациями до 1 июля сформировать план-график проведения косметического ремонта.
"Обращаю внимание, что главный приемщик итоговых работ – это председатель МКД и жители дома", – подчеркнул Аксенов.
Он также выразил благодарность чиновникам, которые за счет внебюджетных и личных средств помогают в этом вопросе. К примеру, депутат Госсовета Роман Тихончук в 2024 году организовал ремонт 500 подъездов в Евпатории и выполнил их в срок.
Глава Крыма также напомнил, что до 1 июня во всех муниципалитетах должны быть подготовлены программы по ремонту и благоустройству придомовых территорий МКД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сергей АксеновЖилье в КрымуКапремонт многоквартирных домовНовости КрымаГородская среда
 
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