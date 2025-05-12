https://crimea.ria.ru/20250512/umerla-vdova-rezhissera-gaydaya-aktrisa-nina-grebeshkova-1146385256.html
Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
Умерла заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 95 лет... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T18:00
2025-05-12T18:00
2025-05-12T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Умерла заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 95 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союзе кинематографистов РФ.У Гребешковой было около 130 киноролей. В числе самых известных врач-психиатр в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", супруга Семена Семеновича Горбункова в "Бриллиантовой руке", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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кино, новости, память, утраты
Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
Вдова Гайдая актриса Гребешкова умерла в возрасте 95 лет
18:00 12.05.2025 (обновлено: 18:04 12.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Умерла заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 95 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союзе кинематографистов РФ.
"На 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", – сказано в сообщении.
У Гребешковой было около 130 киноролей. В числе самых известных врач-психиатр в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", супруга Семена Семеновича Горбункова в "Бриллиантовой руке", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.