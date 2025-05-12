https://crimea.ria.ru/20250512/umerla-vdova-rezhissera-gaydaya-aktrisa-nina-grebeshkova-1146385256.html

Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова

Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова

Умерла заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 95 лет... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T18:00

2025-05-12T18:00

2025-05-12T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Умерла заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 95 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союзе кинематографистов РФ.У Гребешковой было около 130 киноролей. В числе самых известных врач-психиатр в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", супруга Семена Семеновича Горбункова в "Бриллиантовой руке", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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