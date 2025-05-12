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Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T18:03
2025-05-12T18:03
2025-05-12T18:03
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сша
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.Песков напомнил, что президент России по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, стамбул, россия, сша, переговоры, политика, украина
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины – ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.
Ранее в понедельник
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Песков напомнил, что президент России по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.
Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.
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