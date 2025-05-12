Рейтинг@Mail.ru
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/tramp-razdumyvaet-o-poezdke-v-stambul-v-chetverg-1146384980.html
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T18:03
2025-05-12T18:03
дональд трамп
стамбул
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/72/1113997263_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_33fa59559b526f9fdccb65b4879b6676.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.Песков напомнил, что президент России по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
стамбул
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/72/1113997263_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_dc5352dbb9aa7573557e94a0c031bda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, стамбул, россия, сша, переговоры, политика, украина
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг

Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг

18:03 12.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид Стамбула из иллюминатора самолета
Вид Стамбула из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.

"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины – ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – сказал президент США журналистам в Белом доме.

Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Песков напомнил, что президент России по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.
Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампСтамбулРоссияСШАПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
18:44Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
18:27В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
18:03Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
18:00Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
17:40Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
17:27Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"
17:04На Крымском мосту снова растет очередь
16:45Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
16:37В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства
16:27Четыре села Симферопольского района остались без света
16:20В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов
16:16Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль
16:07Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе
15:48Какие президенты приехали на Парад Победы
15:35Доступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи
15:25Жительницу Севастополя наказали за разжигание вражды
15:13У Крымского моста начала расти очередь
15:04В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне
14:48Массовое отключение: девять сел Джанкойского района останутся без света
Лента новостейМолния