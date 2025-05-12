https://crimea.ria.ru/20250512/tramp-razdumyvaet-o-poezdke-v-stambul-v-chetverg-1146384980.html

Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг

Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T18:03

2025-05-12T18:03

2025-05-12T18:03

дональд трамп

стамбул

россия

сша

переговоры

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.Песков напомнил, что президент России по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, стамбул, россия, сша, переговоры, политика, украина