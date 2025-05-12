https://crimea.ria.ru/20250512/snova-zamorozki-i-osenniy-kholod-pogoda-v-krymu-12-maya-1146357136.html

Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая

Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая

В Крыму 12 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-12T00:01

2025-05-12T00:01

2025-05-11T14:52

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 12 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.В Крыму действует штормовое предупреждение на 12-15 мая.

https://crimea.ria.ru/20250511/na-krym-idet-novaya-volna-zamorozkov-1146360767.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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