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Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
В Крыму 12 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-12T00:01
2025-05-12T00:01
2025-05-11T14:52
погода
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севастополь
ялта
алушта
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евпатория
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 12 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.В Крыму действует штормовое предупреждение на 12-15 мая.
https://crimea.ria.ru/20250511/na-krym-idet-novaya-volna-zamorozkov-1146360767.html
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Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Погода в Крыму 12 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 12 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, в степных и предгорных районах заморозки до -1, днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.