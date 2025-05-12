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Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день
Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день
В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов. Спрос на летний отдых в республике за две недели вырос на 44%. Две волны заморозков на полуострове... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T22:15
2025-05-12T22:15
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов. Спрос на летний отдых в республике за две недели вырос на 44%. Две волны заморозков на полуострове ударили по орехам и черешне – крымские аграрии потеряли 15% урожая. Судостроители получат рекордную поддержку от правительства России. Президент США Дональд Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в день возможной встречи представителей РФ и Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристовВ дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тыс. туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. И в полтора раза больше, чем в 2023-м", – сообщил он.Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, около 7% – по сухопутному маршруту через исторические регионы РФ.Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%Спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Повысился спрос и на летний отдых. Глубина бронирования достигает 150 суток, средний уровень бронирования составил 47–49 %. По данным экспертов, число бронирований на лето выросло на 44 % за последние две недели", – рассказал он.Туристы выбирают отели для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ. Крымские отельеры совместно с Минкурортов разработали различные акции и спецпредложения для крымчан и гостей полуострова. При этом во многих отелях и санаториях стоимость отдыха остается на уровне прошлого года, отметил Аксенов.В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешнеВ Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."На данный момент две волны заморозков, которые были в Крыму, больше всего отразились на орехоплодной и ранней группе косточковых. Прежде всего это (пострадали – ред.) миндаль, ранние сорта черешни и сливы", – сказал глава профильного ведомства.По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четвергПрезидент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины – ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – сказал президент США журналистам в Белом доме.Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития судостроительной промышленности в понедельник представила пресс-служба кабмина."Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%", – сказано в сообщении.Долю серийных судов предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 и до 80% – к 2050 году. Особый упор сделают на строительстве флота для Северного морского пути. Кроме того, к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%, число новых и модернизированных судоремонтных предприятий планируют удвоить, а численность работников отрасли увеличить с нынешних 166 тысяч человек до 190 тысяч в 2036 и до 200 тысяч в 2050 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250512/eto-nakhodki-buduschego-kakie-tayny-skryvaet-more-u-beregov-kryma-1146255928.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день

Рост спроса на отдых в Крыму и рекордная поддержка судостроения – главное за день

22:15 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов. Спрос на летний отдых в республике за две недели вырос на 44%. Две волны заморозков на полуострове ударили по орехам и черешне – крымские аграрии потеряли 15% урожая. Судостроители получат рекордную поддержку от правительства России. Президент США Дональд Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в день возможной встречи представителей РФ и Украины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму на майские праздники отдохнули 357 тысяч туристов

В дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тыс. туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. И в полтора раза больше, чем в 2023-м", – сообщил он.
Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, около 7% – по сухопутному маршруту через исторические регионы РФ.
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08:03Радио "Спутник в Крыму"
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Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%

Спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Повысился спрос и на летний отдых. Глубина бронирования достигает 150 суток, средний уровень бронирования составил 47–49 %. По данным экспертов, число бронирований на лето выросло на 44 % за последние две недели", – рассказал он.
Туристы выбирают отели для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ. Крымские отельеры совместно с Минкурортов разработали различные акции и спецпредложения для крымчан и гостей полуострова. При этом во многих отелях и санаториях стоимость отдыха остается на уровне прошлого года, отметил Аксенов.
Кошелек. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
08:34
Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование

В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"На данный момент две волны заморозков, которые были в Крыму, больше всего отразились на орехоплодной и ранней группе косточковых. Прежде всего это (пострадали – ред.) миндаль, ранние сорта черешни и сливы", – сказал глава профильного ведомства.
По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
06:45Радио "Спутник в Крыму"
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины – ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
21:52Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться

Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина

500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития судостроительной промышленности в понедельник представила пресс-служба кабмина.
"Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%", – сказано в сообщении.
Долю серийных судов предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 и до 80% – к 2050 году. Особый упор сделают на строительстве флота для Северного морского пути. Кроме того, к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%, число новых и модернизированных судоремонтных предприятий планируют удвоить, а численность работников отрасли увеличить с нынешних 166 тысяч человек до 190 тысяч в 2036 и до 200 тысяч в 2050 году.
Указатель приемной комиссии в вузе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
11:27
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
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22:15Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день
21:52Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться
21:31Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
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18:03Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
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17:04На Крымском мосту снова растет очередь
16:45Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
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