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Россиян ждут длинные выходные в июне - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Россиян ждут длинные выходные в июне
Россиян ждут длинные выходные в июне - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Россиян ждут длинные выходные в июне
В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T07:26
2025-05-12T07:26
выходной в крыму
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня.В соответствии с производственным календарем на 2025 год, выходной с 8 марта переносится на 13 июня. Таким образом рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным.В Крыму, помимо этого, указом главы республики определены праздничными нерабочими днями 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
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выходной в крыму, праздники и памятные даты, новости, отдых, крым, россия
Россиян ждут длинные выходные в июне

Россиян ждет короткая рабочая неделя с 9 по 11 июня

07:26 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Судака
На набережной Судака - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня.
В соответствии с производственным календарем на 2025 год, выходной с 8 марта переносится на 13 июня.
Таким образом рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным.
В Крыму, помимо этого, указом главы республики определены праздничными нерабочими днями 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Выходной в КрымуПраздники и памятные датыНовостиОтдыхКрымРоссия
 
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