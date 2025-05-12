https://crimea.ria.ru/20250512/rossiyan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-v-iyune-1146367266.html

Россиян ждут длинные выходные в июне

Россиян ждут длинные выходные в июне - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Россиян ждут длинные выходные в июне

В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T07:26

2025-05-12T07:26

2025-05-12T07:26

выходной в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня.В соответствии с производственным календарем на 2025 год, выходной с 8 марта переносится на 13 июня. Таким образом рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным.В Крыму, помимо этого, указом главы республики определены праздничными нерабочими днями 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выходной в крыму, праздники и памятные даты, новости, отдых, крым, россия