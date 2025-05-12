Рейтинг@Mail.ru
Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/rossiyan-nachali-obmanyvat-pri-pomoschi-poddelnykh-chatov-s-nachalstvom-1146370020.html
Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Об этом предупреждает пресс-служба МВД. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T21:31
2025-05-12T21:31
мошенничество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
интернет
соцсети
кибербезопасность
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_24fe9747774901f8df18a95c3b4724c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Об этом предупреждает пресс-служба МВД.Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.Как правило, цель преступников заполучить "ключ" от Госуслуг жертвы, убедить ее пройти "проверку", ввести код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон или "подтвердить личность" через фальшивую ссылку.Распознать поддельный чат можно по постановочным и чересчур согласованным сообщениям, по небольшому числу участников, которые якобы "успешно прошли" необходимую операцию, а также в том случае, если вы не узнаете ни одного из участников чата, обращают внимание правоохранители.Ранее спецслужбы пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. В конце апреля мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в РоссииЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d4018af4e906546101c8d39daba6fdab.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет, соцсети, кибербезопасность, киберпреступность
Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством

Мошенники используют поддельные чаты для обмана россиян – МВД

21:31 12.05.2025
 
© КрымэнергоинформИнтернет
Интернет
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Об этом предупреждает пресс-служба МВД.
"Поддельные чаты – новый инструмент обмана. Мошенники все чаще используют фальшивые групповые чаты, чтобы создать видимость "официальности" и ввести человека в заблуждение", – говорится в сообщении.
Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.
Как правило, цель преступников заполучить "ключ" от Госуслуг жертвы, убедить ее пройти "проверку", ввести код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон или "подтвердить личность" через фальшивую ссылку.
Распознать поддельный чат можно по постановочным и чересчур согласованным сообщениям, по небольшому числу участников, которые якобы "успешно прошли" необходимую операцию, а также в том случае, если вы не узнаете ни одного из участников чата, обращают внимание правоохранители.
Ранее спецслужбы пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. В конце апреля мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
 
МошенничествоНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ИнтернетСоцсетиКибербезопасностьКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
21:16В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
20:54В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
20:41Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
20:28В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
20:11Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
19:51"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
19:37Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
19:25Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве
19:06Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
18:44Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
18:27В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
18:03Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
18:00Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
17:40Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
17:27Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"
17:04На Крымском мосту снова растет очередь
16:45Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
16:37В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства
16:27Четыре села Симферопольского района остались без света
Лента новостейМолния