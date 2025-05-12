https://crimea.ria.ru/20250512/rossiyan-nachali-obmanyvat-pri-pomoschi-poddelnykh-chatov-s-nachalstvom-1146370020.html

Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством

Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Об этом предупреждает пресс-служба МВД. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T21:31

2025-05-12T21:31

2025-05-12T21:31

мошенничество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

интернет

соцсети

кибербезопасность

киберпреступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_24fe9747774901f8df18a95c3b4724c4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Об этом предупреждает пресс-служба МВД.Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.Как правило, цель преступников заполучить "ключ" от Госуслуг жертвы, убедить ее пройти "проверку", ввести код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон или "подтвердить личность" через фальшивую ссылку.Распознать поддельный чат можно по постановочным и чересчур согласованным сообщениям, по небольшому числу участников, которые якобы "успешно прошли" необходимую операцию, а также в том случае, если вы не узнаете ни одного из участников чата, обращают внимание правоохранители.Ранее спецслужбы пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. В конце апреля мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в РоссииЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет, соцсети, кибербезопасность, киберпреступность