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Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль
Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T16:16
2025-05-12T16:16
россия
новости
кремль
дмитрий песков
владимир путин (политик)
перемирие
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС. Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. По словам Пескова, это предложение говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Позже он заявил, что будет ждать президента РФ Путина в Турции в четверг. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), перемирие, переговоры
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине - Кремль

Песков: Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования на Украине

16:16 12.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин по итогам торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами четко изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий. И эта позиция была поддержана лидерами многих государств, в том числе партнерами по СНГ и БРИКС.
Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. По словам Пескова, это предложение говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Позже он заявил, что будет ждать президента РФ Путина в Турции в четверг.
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РоссияНовостиКремльДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)ПеремириеПереговоры
 
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