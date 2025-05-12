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Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе
Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе
Спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса отменены в Севастополе из-за антироссийской позиции последнего. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T16:07
2025-05-12T16:07
2025-05-12T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса отменены в Севастополе из-за антироссийской позиции последнего. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил о заявлениях Туминаса после начала спецоперации о том, что "Москву надо бомбить", и его намерениях поставить спектакль "Мой друг Бандера"."Показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры", – добавил Развожаев.Скандальные заявления художественного руководителя государственного академического театра им. Е. Вахтангова Римаса Туминаса, покинувшего Россию, ранее звучали в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса. Туминас пожелал бомбардировок Москвы. При этом русские деятели культуры, по его мнению, должны быть удалены и стерты из памяти. Туминас умер в Италии, куда бежал из РФ, в 2024 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвекаСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаСпектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
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севастополь, михаил развожаев, театр, гастроли, новости севастополя
Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе
Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили по распоряжению губернатора
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса отменены в Севастополе из-за антироссийской позиции последнего. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса", – сообщил губернатор.
И напомнил о заявлениях Туминаса после начала спецоперации о том, что "Москву надо бомбить", и его намерениях поставить спектакль "Мой друг Бандера".
"Показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры", – добавил Развожаев.
Скандальные заявления художественного руководителя государственного академического театра им. Е. Вахтангова Римаса Туминаса, покинувшего Россию, ранее звучали в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса. Туминас пожелал бомбардировок Москвы. При этом русские деятели культуры, по его мнению, должны быть удалены и стерты из памяти. Туминас умер в Италии, куда бежал из РФ, в 2024 году.
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