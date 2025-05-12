https://crimea.ria.ru/20250512/razvozhaev-otmenil-spektakli-teatra-vakhtangova-v-sevastopole-1146381038.html

Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе

Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в Севастополе

Спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса отменены в Севастополе из-за антироссийской позиции последнего. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T16:07

2025-05-12T16:07

2025-05-12T16:07

севастополь

михаил развожаев

театр

гастроли

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146381154_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64a1453b19839fae72f2311c9dd44b86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса отменены в Севастополе из-за антироссийской позиции последнего. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил о заявлениях Туминаса после начала спецоперации о том, что "Москву надо бомбить", и его намерениях поставить спектакль "Мой друг Бандера"."Показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры", – добавил Развожаев.Скандальные заявления художественного руководителя государственного академического театра им. Е. Вахтангова Римаса Туминаса, покинувшего Россию, ранее звучали в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса. Туминас пожелал бомбардировок Москвы. При этом русские деятели культуры, по его мнению, должны быть удалены и стерты из памяти. Туминас умер в Италии, куда бежал из РФ, в 2024 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвекаСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаСпектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, театр, гастроли, новости севастополя