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Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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https://crimea.ria.ru/20250512/raznost-vesovykh-kategoriy--ekspert-o-9-maya-v-moskve-i-kieve-1146385720.html
Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве
Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве
Уровень мероприятий и представительность делегаций 9 мая в Москве и Киеве в очередной раз показали не только разность весовых категорий двух стран на мировой... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T19:25
2025-05-12T19:25
мнения
денис батурин
эксклюзивы риа новости крым
россия
политика
в мире
китай
кндр (северная корея)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Уровень мероприятий и представительность делегаций 9 мая в Москве и Киеве в очередной раз показали не только разность весовых категорий двух стран на мировой арене, но и подтвердили твердое намерение России сохранять историческую память, следовать по пути своих национальных интересов в равноправном партнерстве с дружественными странами на фоне попыток киевского режима продать собственную страну. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли представители более чем 20 стран мира, в том числе ряд мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Среди иностранных гостей в Киеве 9 мая присутствовали только министры, а не главы государств.При этом, по мнению политолога, ключевым является даже не состав делегаций, а то, что в итоге оказалось продемонстрировано миру. С одной стороны, европейские делегаты решили показать американскому лидеру Дональду Трампу некую политическую непокорность и желание продолжать войну на Украине, с другой – попытались умалить роль советского Союза в Победе над гитлеровцами, оправдать недостойную роль Германии во Второй мировой войне якобы агрессией России, в очередной раз задекларировали поддержку неонацистов в Киеве."Все это мелко и в идеологическом, и в политическом, и в историческом смыслах. Тем более, на фоне умирания экономик стран ЕС", – считает политолог.В противовес повестке в Киеве, которая "про войну и про распродажу самой Украины в интересах Запада", участники торжеств в Москве в очередной раз показали направленность на взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Политолог подчеркивает – среди прибывших в Россию в том числе лидеры стран Глобального Юга с поднимающимися или развитыми экономиками, значительные по количеству населения и экономическому влиянию в мировом масштабе – в частности, Китай и КНДР. А это, по мнению Батурина, гораздо более весомый посыл, подкрепленный единством геополитических взглядов наших стран на долгую перспективу.Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ранее профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в ПарадеЭтот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 годаКиевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве
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мнения, денис батурин, россия, политика, в мире, китай, кндр (северная корея)
Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве

День Победы в Москве и Киеве показал разность весовых категорий России и Украины – мнение

19:25 12.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Уровень мероприятий и представительность делегаций 9 мая в Москве и Киеве в очередной раз показали не только разность весовых категорий двух стран на мировой арене, но и подтвердили твердое намерение России сохранять историческую память, следовать по пути своих национальных интересов в равноправном партнерстве с дружественными странами на фоне попыток киевского режима продать собственную страну. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.
На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли представители более чем 20 стран мира, в том числе ряд мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Среди иностранных гостей в Киеве 9 мая присутствовали только министры, а не главы государств.

"Если говорить о представительности делегаций – это, конечно, разные весовые категории. В Москве присутствовали иностранные лидеры, а еще иностранные войска. Это выражение поддержки исторической памяти, а значит, действий России сегодня и курса России в целом. В Киев приехали представители некоторых стран, которые просто посидели за одним столом и заявили о ситуативной поддержке Украины", – констатирует Батурин.

При этом, по мнению политолога, ключевым является даже не состав делегаций, а то, что в итоге оказалось продемонстрировано миру. С одной стороны, европейские делегаты решили показать американскому лидеру Дональду Трампу некую политическую непокорность и желание продолжать войну на Украине, с другой – попытались умалить роль советского Союза в Победе над гитлеровцами, оправдать недостойную роль Германии во Второй мировой войне якобы агрессией России, в очередной раз задекларировали поддержку неонацистов в Киеве.
"Все это мелко и в идеологическом, и в политическом, и в историческом смыслах. Тем более, на фоне умирания экономик стран ЕС", – считает политолог.
В противовес повестке в Киеве, которая "про войну и про распродажу самой Украины в интересах Запада", участники торжеств в Москве в очередной раз показали направленность на взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Политолог подчеркивает – среди прибывших в Россию в том числе лидеры стран Глобального Юга с поднимающимися или развитыми экономиками, значительные по количеству населения и экономическому влиянию в мировом масштабе – в частности, Китай и КНДР. А это, по мнению Батурина, гораздо более весомый посыл, подкрепленный единством геополитических взглядов наших стран на долгую перспективу.
"Это совершенно четкий знак представителям Запада, что Китай, КНДР и Россия имеют четкое и жесткое взаимодействие, которое Северная Корея, кстати, уже доказала на поле боя, принимая участие в контртеррористической операции на территории Курской области. Это сигнал, что выступление против России, Китая, КНДР в зонах их интересов может встретить сопротивление. По крайней мере, это потенциальная взаимопомощь трех значимых стран, каждая из которых является ядерной державой", – убежден эксперт.
Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ранее профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
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