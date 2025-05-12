https://crimea.ria.ru/20250512/raznost-vesovykh-kategoriy--ekspert-o-9-maya-v-moskve-i-kieve-1146385720.html

Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве

Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве

Уровень мероприятий и представительность делегаций 9 мая в Москве и Киеве в очередной раз показали не только разность весовых категорий двух стран на мировой... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T19:25

2025-05-12T19:25

2025-05-12T19:25

мнения

денис батурин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Уровень мероприятий и представительность делегаций 9 мая в Москве и Киеве в очередной раз показали не только разность весовых категорий двух стран на мировой арене, но и подтвердили твердое намерение России сохранять историческую память, следовать по пути своих национальных интересов в равноправном партнерстве с дружественными странами на фоне попыток киевского режима продать собственную страну. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли представители более чем 20 стран мира, в том числе ряд мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Среди иностранных гостей в Киеве 9 мая присутствовали только министры, а не главы государств.При этом, по мнению политолога, ключевым является даже не состав делегаций, а то, что в итоге оказалось продемонстрировано миру. С одной стороны, европейские делегаты решили показать американскому лидеру Дональду Трампу некую политическую непокорность и желание продолжать войну на Украине, с другой – попытались умалить роль советского Союза в Победе над гитлеровцами, оправдать недостойную роль Германии во Второй мировой войне якобы агрессией России, в очередной раз задекларировали поддержку неонацистов в Киеве."Все это мелко и в идеологическом, и в политическом, и в историческом смыслах. Тем более, на фоне умирания экономик стран ЕС", – считает политолог.В противовес повестке в Киеве, которая "про войну и про распродажу самой Украины в интересах Запада", участники торжеств в Москве в очередной раз показали направленность на взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах. Политолог подчеркивает – среди прибывших в Россию в том числе лидеры стран Глобального Юга с поднимающимися или развитыми экономиками, значительные по количеству населения и экономическому влиянию в мировом масштабе – в частности, Китай и КНДР. А это, по мнению Батурина, гораздо более весомый посыл, подкрепленный единством геополитических взглядов наших стран на долгую перспективу.Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ранее профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в ПарадеЭтот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 годаКиевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве

россия

китай

кндр (северная корея)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, денис батурин, россия, политика, в мире, китай, кндр (северная корея)