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Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
Курдская военно-политическая организация Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции, которая... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T10:04
2025-05-12T10:04
2025-05-12T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Курдская военно-политическая организация Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции, которая продолжалась более 40 лет. Об этом сообщает агентство Rudaw.Таким образом, партия откликнулась на призыв ее основателя и бессменного лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в турецкой тюрьме, сложить оружие, распустить партию и продолжить политическую борьбу.Прокурдская Партия равенства и демократии народов, которая сыграла свою роль в сближении РПК и Анкары и неоднократно посещала Оджалана, приветствовала решение съезда РПК.Однако официальная Анкара публично продолжают придерживаться жесткой позиции в отношении Рабочей партии Курдистана. Так, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что одного разоружения "недостаточно", а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полна решимости избавиться от "бедствия террора".Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году в ответ на притеснения курдского населения в Турции. Изначально выступала за независимость Курдистана. С 1984 года вела вооруженную партизанскую борьбу против турецких властей. В 1995 году РПК в своей идеологии официально перешла от стремления к созданию полностью независимого курдского государства к демократической автономии в составе Турции. РПК также создала свое квазигосударственное образование на северо-востоке Сирии.Основатель и бессменный лидер РПК Абдулла Оджалан был арестован в 1999 году. В Турции суд приговорил его к смертной казни, но под давлением мирового сообщества в 2002 году казнь заменили на пожизненное заключение. Через своих адвокатов и родственников, которых к нему допускают, Оджалан имеет возможность делать обращения к партии и участвовать в формировании ее идеологии.Анкара и ее западные союзники считают РПК террористической организацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, курдистан, новости, в мире, политика
Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске и прекращении борьбы с Турцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым.
Курдская военно-политическая организация Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции, которая продолжалась более 40 лет. Об этом сообщает агентство Rudaw
.
"12-й съезд РПК принял решение о роспуске организационной структуры РПК и прекращении методов вооруженной борьбы", - говорится в сообщении.
Таким образом, партия откликнулась на призыв ее основателя и бессменного лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в турецкой тюрьме, сложить оружие, распустить партию и продолжить политическую борьбу.
Прокурдская Партия равенства и демократии народов, которая сыграла свою роль в сближении РПК и Анкары и неоднократно посещала Оджалана, приветствовала решение съезда РПК.
Однако официальная Анкара публично продолжают придерживаться жесткой позиции в отношении Рабочей партии Курдистана. Так, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что одного разоружения "недостаточно", а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полна решимости избавиться от "бедствия террора".
Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году в ответ на притеснения курдского населения в Турции. Изначально выступала за независимость Курдистана. С 1984 года вела вооруженную партизанскую борьбу против турецких властей. В 1995 году РПК в своей идеологии официально перешла от стремления к созданию полностью независимого курдского государства к демократической автономии в составе Турции. РПК также создала свое квазигосударственное образование на северо-востоке Сирии.
Основатель и бессменный лидер РПК Абдулла Оджалан был арестован в 1999 году. В Турции суд приговорил его к смертной казни, но под давлением мирового сообщества в 2002 году казнь заменили на пожизненное заключение. Через своих адвокатов и родственников, которых к нему допускают, Оджалан имеет возможность делать обращения к партии и участвовать в формировании ее идеологии.
Анкара и ее западные союзники считают РПК террористической организацией.
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