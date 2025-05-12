Рейтинг@Mail.ru
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/polsotni-ulits-feodosii-ostanutsya-bez-vody-vo-vtornik-1146372775.html
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T20:41
2025-05-12T20:41
вода крыма
вода в крыму
феодосия
новости крыма
жкх крыма и севастополя
водоснабжение
отключение воды в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Кроме того, водоснабжение в указанное время буде остановлено по проспекту Айвазовского, на бульваре Старшинова, на Черноморской набережной и в Черноморском тупике, а также в переулках Строительный, Геологический, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, Второй Сельский, Калинина, Колхозный и в микрорайоне Северный.Абонентов обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается, заявлял ранее министр ЖКХ республики Захар Щегленко. В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено на Феодосию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение ЕвпаторииСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_00aac5e43d4df006c279e0f04b98d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, феодосия, новости крыма, жкх крыма и севастополя, водоснабжение, отключение воды в крыму
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник

В Феодосии полсотни улиц во вторник останутся без воды

20:41 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, воды не будет 13 мая с 8:30 ориентировочно до 17 часов по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничая, Седова, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Федько, Курортная, 3-го Интернационала, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Головина, Клубная, Строительная, Высоцкого, Песчаная.

Кроме того, водоснабжение в указанное время буде остановлено по проспекту Айвазовского, на бульваре Старшинова, на Черноморской набережной и в Черноморском тупике, а также в переулках Строительный, Геологический, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, Второй Сельский, Калинина, Колхозный и в микрорайоне Северный.
Абонентов обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.
В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается, заявлял ранее министр ЖКХ республики Захар Щегленко. В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено на Феодосию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории
Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
 
Вода КрымаВода в КрымуФеодосияНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяВодоснабжениеОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
21:16В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
20:54В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
20:41Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
20:28В Крыму до конца 2028 приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
20:11Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
19:51"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
19:37Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
19:25Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве
19:06Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
18:44Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
18:27В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
18:03Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
18:00Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
17:40Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
17:27Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"
17:04На Крымском мосту снова растет очередь
16:45Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
16:37В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства
16:27Четыре села Симферопольского района остались без света
Лента новостейМолния