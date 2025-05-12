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Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T20:41
2025-05-12T20:41
2025-05-12T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Кроме того, водоснабжение в указанное время буде остановлено по проспекту Айвазовского, на бульваре Старшинова, на Черноморской набережной и в Черноморском тупике, а также в переулках Строительный, Геологический, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, Второй Сельский, Калинина, Колхозный и в микрорайоне Северный.Абонентов обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается, заявлял ранее министр ЖКХ республики Захар Щегленко. В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено на Феодосию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение ЕвпаторииСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
В Феодосии полсотни улиц во вторник останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около полусотни улицы Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воды не будет 13 мая с 8:30 ориентировочно до 17 часов по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничая, Седова, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Федько, Курортная, 3-го Интернационала, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Головина, Клубная, Строительная, Высоцкого, Песчаная.
Кроме того, водоснабжение в указанное время буде остановлено по проспекту Айвазовского, на бульваре Старшинова, на Черноморской набережной и в Черноморском тупике, а также в переулках Строительный, Геологический, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, Второй Сельский, Калинина, Колхозный и в микрорайоне Северный.
Абонентов обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.
В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается, заявлял ранее министр ЖКХ республики Захар Щегленко. В производственной программе на 2025 год
более половины средств будет выделено на Феодосию.
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