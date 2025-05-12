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Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
Объединение банков, напомним, началось в 2024 году. В ближайшее время стартует поэтапная интеграция действующих продуктов и счетов из РНКБ в ВТБ. Ожидается, что РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T18:44
2025-05-12T18:44
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Объединение банков, напомним, началось в 2024 году. В ближайшее время стартует поэтапная интеграция действующих продуктов и счетов из РНКБ в ВТБ. Ожидается, что к концу года в банк ВТБ перейдут более 2 миллионов новых розничных клиентов. При переходе они не только сохранят привычные удобные сервисы, но и получат доступ к новым услугам и продуктам, которых не было в линейке РНКБ.О подробностях перехода из РНКБ в ВТБ и плюсах для жителей Крыма и Севастополя, читайте в материале РИА Новости.Реклама, ПАО "РНКБ Банк", erid: F7NfYUJCUneRJUAvxh4c
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втб, банк, рнкб (пао), крым, новости крыма
Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные

РНКБ поэтапно переходит под бренд ВТБ, и до конца года процесс объединения завершится

18:44 12.05.2025
 
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© Пресс-служба РНКБ
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Объединение банков, напомним, началось в 2024 году. В ближайшее время стартует поэтапная интеграция действующих продуктов и счетов из РНКБ в ВТБ. Ожидается, что к концу года в банк ВТБ перейдут более 2 миллионов новых розничных клиентов. При переходе они не только сохранят привычные удобные сервисы, но и получат доступ к новым услугам и продуктам, которых не было в линейке РНКБ.
Переход из РНКБ в ВТБ будет легким
Для удачного перехода проверьте свои данные

Перевод продуктов из одного банка в другой произойдет автоматически, а инструкции клиенты получат онлайн.

Единственное, о чем просят клиентов РНКБ, - это заблаговременно убедиться в актуальности своих персональных данных и обновить их, если в этом есть необходимость. Например, у вас изменились паспортные данные или номер телефона. Чтобы миграция прошла успешно, сообщите об этом банку как можно скорее.

В случае, если произошла замена паспорта, посещать отделение банка необязательно: сообщите об изменениях с помощью портала "Госуслуги" в мобильном приложении РНКБ (18+) или в его чате. Все, что потребуется, – это прикрепить фото нового паспорта в чат и выбрать "Обновление персональных данных".

Номер телефона можно изменить только лично, в офисе. Если банковские продукты открыты в двух банках, доверенные номера телефонов должны совпадать. Это позволит беспрепятственно перевести продукты РНКБ в ВТБ.

При автоматическом переводе продуктов из РНКБ в ВТБ все они отобразятся в веб-версии и мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) – будь то вклады, потребительские кредиты, ипотека, инвестиции или договоры страхования.

Условия по ним останутся прежними. Возьмем, например, ипотечный кредит: сумма, срок, процентная ставка и график платежей – все сохранится.

Установить мобильное приложение ВТБ на Android можно из любого магазина приложений или скачать на сайте ВТБ. А для iOS можно использовать веб-версию ВТБ Онлайн в браузере Safari. Для удобства иконку веб-версии можно установить на рабочий стол.

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Переход из РНКБ в ВТБ будет легким
Карты РНКБ продолжат работать

Заводить новую карту необязательно: карта РНКБ продолжит действовать при переходе на обслуживание в ВТБ. Но при желании клиента банк может выпустить новую.

Жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Керчи, Ялты и других крупных городов полуострова даже не нужно ходить за ней в офис: здесь уже действует выездной сервис – менеджер привезет карту в удобное для клиента место и время. Список населенных пунктов полуострова, где доступно выездное обслуживание, продолжает расширяться.

Выезд мобильного специалиста можно заказать на сайте банка ВТБ. Все просто: нажмите "Заказать карту", выберите понравившийся дизайн, введите ФИО, дату рождения, номер телефона и код из СМС. Далее укажите адрес, дату и время доставки.

А что, если у меня есть карты, продукты и ВТБ, и РНКБ? Вопрос популярный – ответ простой: все перейдет в ВТБ на тех же условиях до конца срока действия. Вклады, открытые в РНКБ, отобразятся в ВТБ Онлайн как отдельные продукты. Не будет разве что автоматической пролонгации. Но это и к лучшему: ведь если срок вклада, открытого в РНКБ, истекает, то в ВТБ можно будет оформить новый на более выгодных условиях.

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Переход из РНКБ в ВТБ будет легким
Пенсия и зарплата "переедут" сами

Если вы пенсионер и получаете пенсию на карту РНКБ, банк поможет решить вопрос перевода пенсии. Банк ВТБ (ПАО) самостоятельно передаст новые реквизиты в Социальный фонд России и другие организации, осуществляющие меры соцподдержки. Пенсии и социальные выплаты будут приходить на карту, как и раньше – в те же даты.

Льготный проезд в общественном транспорте по банковской карте для пенсионеров и других льготников при переводе карты из банка в банк также сохранится.

Кстати, если на карту РНКБ Банк (ПАО) приходит зарплата в рамках зарплатного проекта, ВТБ и в этом случае передаст работодателю новые реквизиты для бухгалтерии.

Для тех, кто получает зарплату по личному заявлению в бухгалтерию, необходимо будет самостоятельно сообщить новые реквизиты счета работодателю.

Итак, проверьте актуальность персональных данных и не забывайте читать СМС или пуш-уведомления от банка. Инструкция об онлайн-переводе из РНКБ в клиентскую базу ВТБ (вместе со всем набором услуг) придет за день до окончательного перехода в ВТБ.

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Переход из РНКБ в ВТБ будет легким
Как защитить себя от мошенников

Злоумышленники используют любой повод для обмана, и схема с переходом из банка в банк уже пополнила список потенциальных сценариев. Если вам звонят под предлогом предстоящего перехода из РНКБ в ВТБ, запрашивают оплату услуги, персональные данные и проверочные коды из СМС – это точно мошенники.

Чтобы не попасть на их уловки, следуйте инструкциям строго из официальных источников – это сайт банка, мобильное приложение и сотрудники в офисах. Не сообщайте пароли и коды из СМС третьим лицам, не позволяйте посторонним подключаться к вашему телефону для оказания "помощи" с переходом.

Сервисы защиты от злоумышленников использует и сам банк, и мобильные операторы связи. В разделе "Безопасность" ВТБ Онлайн можно передать номер мошенника, и его заблокируют.

Кроме того, можно дополнительно усилить меры безопасности – например, установить лимиты на снятие наличных или запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. Также в ВТБ Онлайн можно просматривать список подключенных устройств, и, если там появилось незнакомое устройство, – отвязать его и сбросить все сессии, "выбросив" мошенников из своего личного кабинета. Тогда по временному коду сможет зайти только клиент.

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О подробностях перехода из РНКБ в ВТБ и плюсах для жителей Крыма и Севастополя, читайте в материале РИА Новости.
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ВТББанкРНКБ (ПАО)КрымНовости Крыма
 
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