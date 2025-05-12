Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные

Перевод продуктов из одного банка в другой произойдет автоматически, а инструкции клиенты получат онлайн.

Единственное, о чем просят клиентов РНКБ, - это заблаговременно убедиться в актуальности своих персональных данных и обновить их, если в этом есть необходимость. Например, у вас изменились паспортные данные или номер телефона. Чтобы миграция прошла успешно, сообщите об этом банку как можно скорее.

В случае, если произошла замена паспорта, посещать отделение банка необязательно: сообщите об изменениях с помощью портала "Госуслуги" в мобильном приложении РНКБ (18+) или в его чате. Все, что потребуется, – это прикрепить фото нового паспорта в чат и выбрать "Обновление персональных данных".

Номер телефона можно изменить только лично, в офисе. Если банковские продукты открыты в двух банках, доверенные номера телефонов должны совпадать. Это позволит беспрепятственно перевести продукты РНКБ в ВТБ.

При автоматическом переводе продуктов из РНКБ в ВТБ все они отобразятся в веб-версии и мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) – будь то вклады, потребительские кредиты, ипотека, инвестиции или договоры страхования.

Условия по ним останутся прежними. Возьмем, например, ипотечный кредит: сумма, срок, процентная ставка и график платежей – все сохранится.

Установить мобильное приложение ВТБ на Android можно из любого магазина приложений или скачать на сайте ВТБ. А для iOS можно использовать веб-версию ВТБ Онлайн в браузере Safari. Для удобства иконку веб-версии можно установить на рабочий стол.