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Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться

Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T21:52

2025-05-12T21:52

2025-05-12T21:52

андрей манойло

радио "спутник в крыму"

мнения

переговоры

украина

россия

владимир зеленский

политика

стамбул

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Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций стран – мнение Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций стран – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны синхронизируют свои позиции на начальном этапе. Но даже это не гарантирует соблюдение Киевом возможных договоренностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его мнению, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение Украине провести переговоры в Стамбуле 15 апреля – "это неожиданная вводная и для украинской стороны, и для коллективного Запада".Причем все заявления российского лидера, прозвучавшие после празднований 80-летия Победы, "были подготовлены заранее и абсолютно не были привязаны к тому, какие именно лидеры, в каком количестве и из каких стран прибудут на парад", уверен он.Тем не менее, по словам эксперта, переговоры могут начаться, но только в том в случае, если Москва и Киев синхронизируют свои позиции еще на начальном этапе, считает эксперт."Потому что они разные. Россия выступает за начало переговорного процесса без привязки к динамике и темпам боевых действий на Украине, то есть за то, что, пока стороны не договорятся, мира не будет. Для украинской стороны не столько важны переговоры о будущем Украины, сколько 30-дневное перемирие, чтобы залатать фронт... То есть это день синхронизации", – пояснил Манойло.Настаивая на перемирии, с которого, как утверждает Владимир Зеленский, должен начаться крепкий мир, глава киевского режима будет "пытаться манипулировать своими будущими партнерами по переговорам", так как намерен использовать время, чтобы подтянуть силы и получить очередную порцию оружия от Запада, указал политолог.Изменить свою позицию Зеленский сможет "под давлением нашим или Трампа", даже несмотря на то, что действовать придется с колес, чего он очень боится, считает эксперт.Он также заметил, что очередные прямые переговоры в Стамбуле, если состоятся, не станут продолжением переговоров 2022 года."Это совершенно другие переговоры. В другом составе, по иным пунктам повестки. Нет связи между тем, что было в 2022 году, и тем, что есть сейчас. Потому что очень сильно изменилась и стратегическая обстановка в мире, и оперативно-тактическая", – сказал он.Тем не менее, длительность соблюдения нового соглашения будет зависеть прежде всего от действий ВС РФ в зоне спецопераци, считает Манойло."Потому что доверие к соглашению определяется тем доверием или недоверием, которое испытывают стороны, заключившие его. И если такие соглашения будут заключены в ближайшее время в ходе возможных переговоров в Стамбуле, то какой-то короткий промежуток времени стороны будут их соблюдать, потому что заинтересованы в том, чтобы не отступать. Но дальше все будет зависеть от того, как будет меняться международная конъюнктура и положение на фронтах. Причем последний фактор будет определяющим", – заключил эксперт.Ранее политолог Малек Дудаков высказал мнение, что действующие власти Украины демонстрируют видимость готовности к диалогу с РФ, но они продолжают выдвигать предварительные условия, что свидетельствует о стремлении сорвать переговорный процесс, а не начать его.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в СтамбулеЧто показал Западу парад Победы в Москве

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андрей манойло, мнения, переговоры, украина, россия, владимир зеленский, политика, стамбул