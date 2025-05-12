Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250512/peregovory-moskvy-i-kieva-v-stambule-pri-kakom-uslovii-mogut-sostoyatsya-1146380267.html
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться
Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T21:52
2025-05-12T21:52
андрей манойло
радио "спутник в крыму"
мнения
переговоры
украина
россия
владимир зеленский
политика
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций стран – мнение
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций стран – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны синхронизируют свои позиции на начальном этапе. Но даже это не гарантирует соблюдение Киевом возможных договоренностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его мнению, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение Украине провести переговоры в Стамбуле 15 апреля – "это неожиданная вводная и для украинской стороны, и для коллективного Запада".Причем все заявления российского лидера, прозвучавшие после празднований 80-летия Победы, "были подготовлены заранее и абсолютно не были привязаны к тому, какие именно лидеры, в каком количестве и из каких стран прибудут на парад", уверен он.Тем не менее, по словам эксперта, переговоры могут начаться, но только в том в случае, если Москва и Киев синхронизируют свои позиции еще на начальном этапе, считает эксперт."Потому что они разные. Россия выступает за начало переговорного процесса без привязки к динамике и темпам боевых действий на Украине, то есть за то, что, пока стороны не договорятся, мира не будет. Для украинской стороны не столько важны переговоры о будущем Украины, сколько 30-дневное перемирие, чтобы залатать фронт... То есть это день синхронизации", – пояснил Манойло.Настаивая на перемирии, с которого, как утверждает Владимир Зеленский, должен начаться крепкий мир, глава киевского режима будет "пытаться манипулировать своими будущими партнерами по переговорам", так как намерен использовать время, чтобы подтянуть силы и получить очередную порцию оружия от Запада, указал политолог.Изменить свою позицию Зеленский сможет "под давлением нашим или Трампа", даже несмотря на то, что действовать придется с колес, чего он очень боится, считает эксперт.Он также заметил, что очередные прямые переговоры в Стамбуле, если состоятся, не станут продолжением переговоров 2022 года."Это совершенно другие переговоры. В другом составе, по иным пунктам повестки. Нет связи между тем, что было в 2022 году, и тем, что есть сейчас. Потому что очень сильно изменилась и стратегическая обстановка в мире, и оперативно-тактическая", – сказал он.Тем не менее, длительность соблюдения нового соглашения будет зависеть прежде всего от действий ВС РФ в зоне спецопераци, считает Манойло."Потому что доверие к соглашению определяется тем доверием или недоверием, которое испытывают стороны, заключившие его. И если такие соглашения будут заключены в ближайшее время в ходе возможных переговоров в Стамбуле, то какой-то короткий промежуток времени стороны будут их соблюдать, потому что заинтересованы в том, чтобы не отступать. Но дальше все будет зависеть от того, как будет меняться международная конъюнктура и положение на фронтах. Причем последний фактор будет определяющим", – заключил эксперт.Ранее политолог Малек Дудаков высказал мнение, что действующие власти Украины демонстрируют видимость готовности к диалогу с РФ, но они продолжают выдвигать предварительные условия, что свидетельствует о стремлении сорвать переговорный процесс, а не начать его.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в СтамбулеЧто показал Западу парад Победы в Москве
https://crimea.ria.ru/20250512/tramp-razdumyvaet-o-poezdke-v-stambul-v-chetverg-1146384980.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_dfcb6b84efbd0498f81bdbc720c331fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей манойло, мнения, переговоры, украина, россия, владимир зеленский, политика, стамбул
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций

21:52 12.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут завершиться заключением соглашения по урегулированию конфликта лишь при условии, если стороны синхронизируют свои позиции на начальном этапе. Но даже это не гарантирует соблюдение Киевом возможных договоренностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться при условии синхронизации позиций стран – мнение
21:52
По его мнению, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение Украине провести переговоры в Стамбуле 15 апреля – "это неожиданная вводная и для украинской стороны, и для коллективного Запада".
Причем все заявления российского лидера, прозвучавшие после празднований 80-летия Победы, "были подготовлены заранее и абсолютно не были привязаны к тому, какие именно лидеры, в каком количестве и из каких стран прибудут на парад", уверен он.
"Это решение не спонтанное – оно запланированное. В основе политики лежит внешнеполитическая стратегия. И в этом плане без предварительных условий встретиться в Стамбуле – это в первую очередь знак готовности РФ к переговорам. Теперь слово за теми, кто все это время говорил, что они готовы, а Россия мешает. И в этом смысле наш президент, сделав такое предложение, сломал шаблон", – прокомментировал Манойло.
Тем не менее, по словам эксперта, переговоры могут начаться, но только в том в случае, если Москва и Киев синхронизируют свои позиции еще на начальном этапе, считает эксперт.
"Потому что они разные. Россия выступает за начало переговорного процесса без привязки к динамике и темпам боевых действий на Украине, то есть за то, что, пока стороны не договорятся, мира не будет. Для украинской стороны не столько важны переговоры о будущем Украины, сколько 30-дневное перемирие, чтобы залатать фронт... То есть это день синхронизации", – пояснил Манойло.
Настаивая на перемирии, с которого, как утверждает Владимир Зеленский, должен начаться крепкий мир, глава киевского режима будет "пытаться манипулировать своими будущими партнерами по переговорам", так как намерен использовать время, чтобы подтянуть силы и получить очередную порцию оружия от Запада, указал политолог.
Изменить свою позицию Зеленский сможет "под давлением нашим или Трампа", даже несмотря на то, что действовать придется с колес, чего он очень боится, считает эксперт.
"Когда доходит до конкретных действий, очень многие политики начинают трусить. Больше всего боится, безусловно, Зеленский. И он может разыграть какой-нибудь спектакль, как делает каждый раз перед тем, как подписать какую-то бумагу. Но он будет вынужден, поедет на переговоры и выполнит любое указание, причем быстро, если его хозяева в Вашингтоне дадут отмашку", – уверен Манойло.
Он также заметил, что очередные прямые переговоры в Стамбуле, если состоятся, не станут продолжением переговоров 2022 года.
"Это совершенно другие переговоры. В другом составе, по иным пунктам повестки. Нет связи между тем, что было в 2022 году, и тем, что есть сейчас. Потому что очень сильно изменилась и стратегическая обстановка в мире, и оперативно-тактическая", – сказал он.
Тем не менее, длительность соблюдения нового соглашения будет зависеть прежде всего от действий ВС РФ в зоне спецопераци, считает Манойло.
"Потому что доверие к соглашению определяется тем доверием или недоверием, которое испытывают стороны, заключившие его. И если такие соглашения будут заключены в ближайшее время в ходе возможных переговоров в Стамбуле, то какой-то короткий промежуток времени стороны будут их соблюдать, потому что заинтересованы в том, чтобы не отступать. Но дальше все будет зависеть от того, как будет меняться международная конъюнктура и положение на фронтах. Причем последний фактор будет определяющим", – заключил эксперт.
Ранее политолог Малек Дудаков высказал мнение, что действующие власти Украины демонстрируют видимость готовности к диалогу с РФ, но они продолжают выдвигать предварительные условия, что свидетельствует о стремлении сорвать переговорный процесс, а не начать его.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле
Что показал Западу парад Победы в Москве
Вид Стамбула из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
18:03
Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
 
Радио "Спутник в Крыму"Андрей МанойлоМненияПереговорыУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПолитикаСтамбул
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день
21:52Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состояться
21:31Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
21:16В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
20:54В Симферополе больше десяти улиц останутся без света из-за ремонта
20:41Полсотни улиц Феодосии останутся без воды во вторник
20:28В Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
20:11Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
19:51"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
19:37Пожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
19:25Разность весовых категорий – эксперт о 9 мая в Москве и Киеве
19:06Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах
18:44Переход из РНКБ в ВТБ будет легким: главное – проверить свои данные
18:27В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгуле
18:03Трамп раздумывает о поездке в Стамбул в четверг
18:00Умерла вдова режиссера Гайдая актриса Нина Гребешкова
17:40Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
17:27Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"
17:04На Крымском мосту снова растет очередь
16:45Спрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
Лента новостейМолния