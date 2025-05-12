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Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
В акватории порта Новороссийска в понедельник пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:52
2025-05-12T09:52
2025-05-12T09:52
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В акватории порта Новороссийска в понедельник пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает администрация города.В ходе учения будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В этой связи на период проведений тренировок в акватории запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных судов, гидроциклов, сапбордов и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, краснодарский край
Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
В Новороссийске будут отражать условную атаку безэкипажных катеров и беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В акватории порта Новороссийска в понедельник пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает администрация города.
"В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 12 мая запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА", - говорится в сообщении.
В ходе учения будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В этой связи на период проведений тренировок в акватории запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных судов, гидроциклов, сапбордов и других.
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