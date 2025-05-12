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Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко

Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко

В акватории порта Новороссийска в понедельник пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T09:52

2025-05-12T09:52

2025-05-12T09:52

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В акватории порта Новороссийска в понедельник пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает администрация города.В ходе учения будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В этой связи на период проведений тренировок в акватории запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных судов, гидроциклов, сапбордов и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, краснодарский край