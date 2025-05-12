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Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
Двое жителей Севастополя перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в интернете, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T10:24
2025-05-12T10:14
мошенничество
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в интернете, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, одной из жертв стал 51-летний покупатель лазерного станка, который под давлением аферистов совершил четыре перевода мошенникам на сумму 450 тысяч рублей."После общения с "продавцом" ему позвонил "водитель грузоперевозки". Действуя сообща, аферисты стали требовать срочной оплаты", - раскрыли схему в полиции.Еще один севастополец нашел "выгодное" предложение о продаже форматно-раскроечного станка, перевел 95 тысяч рублей предоплаты, после чего продавец исчез.Правоохранители призывают граждан к бдительности и рекомендуют не переводить деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара.В Севастополе мошенники ранее вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной безопасности. Одна из жертв сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
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мошенничество, крым, севастополь, новости севастополя, кибербезопасность
Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона

Двое севастопольцев перечислили мошенникам более полумиллиона рублей

10:24 12.05.2025
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в интернете, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, одной из жертв стал 51-летний покупатель лазерного станка, который под давлением аферистов совершил четыре перевода мошенникам на сумму 450 тысяч рублей.
"После общения с "продавцом" ему позвонил "водитель грузоперевозки". Действуя сообща, аферисты стали требовать срочной оплаты", - раскрыли схему в полиции.
Еще один севастополец нашел "выгодное" предложение о продаже форматно-раскроечного станка, перевел 95 тысяч рублей предоплаты, после чего продавец исчез.
Правоохранители призывают граждан к бдительности и рекомендуют не переводить деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара.
В Севастополе мошенники ранее вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной безопасности. Одна из жертв сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ.
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МошенничествоКрымСевастопольНовости СевастополяКибербезопасность
 
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