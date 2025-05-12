https://crimea.ria.ru/20250512/obman-v-internete--dva-sevastopoltsa-otdali-aferistam-polmilliona-1146369479.html

Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона

Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона

Двое жителей Севастополя перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в интернете, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T10:24

2025-05-12T10:24

2025-05-12T10:14

мошенничество

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кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в интернете, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, одной из жертв стал 51-летний покупатель лазерного станка, который под давлением аферистов совершил четыре перевода мошенникам на сумму 450 тысяч рублей."После общения с "продавцом" ему позвонил "водитель грузоперевозки". Действуя сообща, аферисты стали требовать срочной оплаты", - раскрыли схему в полиции.Еще один севастополец нашел "выгодное" предложение о продаже форматно-раскроечного станка, перевел 95 тысяч рублей предоплаты, после чего продавец исчез.Правоохранители призывают граждан к бдительности и рекомендуют не переводить деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара.В Севастополе мошенники ранее вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками органов государственной безопасности. Одна из жертв сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, севастополь, новости севастополя, кибербезопасность