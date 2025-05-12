https://crimea.ria.ru/20250512/novosti-svo-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1146372943.html

Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе

Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T12:10

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВОВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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