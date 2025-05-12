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Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T12:10
2025-05-12T12:10
2025-05-12T12:20
новости сво
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министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.Ранее российская группировки освободили населенные пункты Липовое и Лысовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политологаПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВОВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)
Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила Котляровку в Донецкой Народной Республике
12:10 12.05.2025 (обновлено: 12:20 12.05.2025)