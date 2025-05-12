https://crimea.ria.ru/20250512/novosti-svo-na-fronte-vsu-poteryali-esche-1285-boevikov-i-mnogo-tekhniki-1146373834.html

Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники

Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники

Еще 1285 боевиков киевского режима, а также десятки единиц техники и вооружения противника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T12:44

2025-05-12T12:44

2025-05-12T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Еще 1285 боевиков киевского режима, а также десятки единиц техники и вооружения противника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" разбили свыше 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Противник потерял более 230 солдат, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили около 200 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка "Центр" ликвидировала свыше 440 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки сил "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 170 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 солдат, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средства ПВО сбили девять американских управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 135 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в ДонбассеНовости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огняСилы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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