Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/novosti-svo-na-fronte-vsu-poteryali-esche-1285-boevikov-i-mnogo-tekhniki-1146373834.html
Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники
Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники
Еще 1285 боевиков киевского режима, а также десятки единиц техники и вооружения противника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T12:44
2025-05-12T13:00
россия
новости
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Еще 1285 боевиков киевского режима, а также десятки единиц техники и вооружения противника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" разбили свыше 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Противник потерял более 230 солдат, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили около 200 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка "Центр" ликвидировала свыше 440 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки сил "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 170 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 солдат, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средства ПВО сбили девять американских управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 135 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в ДонбассеНовости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огняСилы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, инфографика
Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники

Потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки составили 1285 боевиков - Минобороны

12:44 12.05.2025 (обновлено: 13:00 12.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Еще 1285 боевиков киевского режима, а также десятки единиц техники и вооружения противника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения "Севера" разбили свыше 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Противник потерял более 230 солдат, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили около 200 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 12 мая 2025 годаСводка Минобороны РФ на 12 мая 2025 года
Группировка "Центр" ликвидировала свыше 440 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы группировки сил "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 170 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 солдат, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средства ПВО сбили девять американских управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 135 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
 
РоссияНовостиНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи
13:29Что показал Западу парад Победы в Москве
13:16В Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу
13:06В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
12:49ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева
12:44Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники
12:34Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"
12:10Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
11:56ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены
11:45В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим
11:36Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина
11:27В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
Лента новостейМолния