https://crimea.ria.ru/20250512/nalogovye-otsrochki-prodleny-dlya-biznesa-v-kurskoy-oblasti-1146368524.html

Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области

Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области

Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T09:28

2025-05-12T09:28

2025-05-12T09:28

налоги

курская область

новости

правительство россии

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.Мера распространяется на бизнес в приграничных территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и отселены жители. В том числе налоговые отсрочки теперь будут действовать для обособленных подразделений таких организаций, а также для предпринимателей в секторе сельского хозяйства.Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, ранее также предусмотрели отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносовВ Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, курская область, новости, правительство россии, бизнес