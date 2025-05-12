https://crimea.ria.ru/20250512/nalogovye-otsrochki-prodleny-dlya-biznesa-v-kurskoy-oblasti-1146368524.html
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:28
2025-05-12T09:28
2025-05-12T09:28
налоги
курская область
новости
правительство россии
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.Мера распространяется на бизнес в приграничных территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и отселены жители. В том числе налоговые отсрочки теперь будут действовать для обособленных подразделений таких организаций, а также для предпринимателей в секторе сельского хозяйства.Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, ранее также предусмотрели отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносовВ Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
налоги, курская область, новости, правительство россии, бизнес
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
Отсрочки по налогам продлены еще на год для бизнеса в Курской области - кабмин