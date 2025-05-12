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Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:28
2025-05-12T09:28
налоги
курская область
новости
правительство россии
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.Мера распространяется на бизнес в приграничных территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и отселены жители. В том числе налоговые отсрочки теперь будут действовать для обособленных подразделений таких организаций, а также для предпринимателей в секторе сельского хозяйства.Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, ранее также предусмотрели отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносовВ Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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налоги, курская область, новости, правительство россии, бизнес
Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области

Отсрочки по налогам продлены еще на год для бизнеса в Курской области - кабмин

09:28 12.05.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Правительство на год продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей, работающих на отдельных территориях Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.
"Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно", - сказано в сообщении.
Мера распространяется на бизнес в приграничных территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и отселены жители. В том числе налоговые отсрочки теперь будут действовать для обособленных подразделений таких организаций, а также для предпринимателей в секторе сельского хозяйства.
Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, ранее также предусмотрели отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.
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НалогиКурская областьНовостиПравительство РоссииБизнес
 
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