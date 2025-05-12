https://crimea.ria.ru/20250512/kogda-zarplaty-krymchan-prevysyat-100-tysyach-rubley--issledovanie-1146367431.html

Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование

Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование

Республика Крым и Севастополь попали в последнюю десятку рейтинга российских регионов по динамике роста заработных плат, свидетельствует исследование РИА... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T08:34

2025-05-12T08:34

2025-05-12T08:34

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Республика Крым и Севастополь попали в последнюю десятку рейтинга российских регионов по динамике роста заработных плат, свидетельствует исследование РИА Новости.Для выявления динамики в региональном разрезе эксперты провели исследование и подсчитали, когда зарплата половины жителей регионов преодолеет отметку в 100 тысяч рублей, с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности. На основании подсчетов составлен соответствующий рейтинг.В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц в субъектах РФ по паритету с учетом разницы цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.Эксперты пришли к выводу, что в России в целом значительное большинство работников будут получать 100 тысяч рублей в месяц через 8 лет. Среднегодовой темп роста зарплат в России на пятилетнем отрезке составил 13,2%, а в целом за этот период зарплаты в стране увеличились в 1,86 раза. Но от региона к региону динамика существенно отличается.Возглавляют рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий АО. Зарплаты половины населения этих регионов составят 100 тысяч рублей менее чем через 2 года.При этом самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Курганской области. Там за последние пять лет зарплаты выросли в 2,1 раза. Также двукратный рост средней зарплаты за последние пять лет наблюдался в Чувашии, Саратовской области, Татарстане, Новгородской области, Марий Эл и Мордовии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму госслужащим повысят зарплату – АксеновНазваны самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и СевастополеКрымчане реже других в России берут кредиты в банках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплата, рейтинг, крым, севастополь, срочные новости крыма, финансы